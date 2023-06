Les actions européennes ont eu du mal à maintenir une dynamique positive mardi, après que les actions asiatiques ont reçu un coup de pouce du gouvernement chinois qui a déclaré qu'il soutiendrait l'économie, alors que les investisseurs se sont concentrés sur les inquiétudes concernant les perspectives économiques de l'Europe et des États-Unis.

Les actions asiatiques ont été soutenues par le premier ministre chinois Li Qiang, qui a déclaré que Pékin mettrait en place des politiques de soutien à l'économie.

politiques

pour stimuler la deuxième économie mondiale.

Mais le sentiment positif du marché s'est estompé dans les premiers échanges européens, avec un STOXX 600 paneuropéen en baisse de 0,1 %.

L'indice MSCI World Equity Index était un peu plus élevé, en hausse de 0,1 % sur la journée à 668,72, après avoir chuté depuis le sommet de 14 mois de 689,04 atteint il y a plus d'une semaine.

L'indice MSCI Europe était en hausse de 0,1%, le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0,1% et le DAX d'Allemagne était en baisse de moins de 0,1%.

Hani Redha, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez PineBridge Investments, a déclaré que les facteurs qui avaient stimulé les actions européennes plus tôt dans l'année - le soulagement de la crise énergétique et la réouverture surprise de la Chine après la faillite de l'OAVID - ne dureraient pas.

"Les fondamentaux vont maintenant se détériorer en raison du resserrement de la politique et de la disparition de ces vents contraires temporaires, ce qui rend les marchés vulnérables", a-t-il déclaré.

Wall Street a enregistré des pertes lundi

Le numéro deux du Fonds monétaire international a déclaré lundi que les principales banques centrales du monde

pourraient avoir besoin de plus de temps

pour ramener l'inflation à son niveau cible et qu'un nouvel épisode de turbulences financières pourrait rendre le processus encore plus long.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que

l'inflation dans la zone euro pourrait persister

pour un certain temps, ce qui signifie qu'il est "peu probable" que la banque centrale soit en mesure de déclarer la fin des hausses de taux dans un avenir proche.

MUTINIE ABORDEE

Les analystes ont déclaré que les marchés n'étaient généralement pas affectés mardi par la mutinerie avortée des mercenaires du groupe Wagner en Russie au cours du week-end, qui semblait révéler des fissures dans la mainmise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir.

Les prix du pétrole ont baissé

Les prix du pétrole ont baissé, les investisseurs se concentrant sur les données américaines attendues plus tard dans la session, qui devraient donner des indications sur l'appétit des Américains pour le carburant pendant la saison estivale.

Les prix à terme du blé

qui avaient atteint leur plus haut niveau en quatre mois au début de la semaine, ont baissé à la suite de prises de bénéfices.

"Une autre raison de la faible réaction aux événements récents est que nous arrivons à la fin du mois ainsi qu'au premier semestre de l'année, les investisseurs se livrant à des ajustements de portefeuille plutôt qu'à des changements significatifs dans l'allocation des actifs", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets, dans une note aux clients.

Le dollar américain était un peu plus faible, en baisse de 0,1 % contre un panier de devises avant les données sur les biens durables, la confiance des consommateurs et les ventes de maisons neuves, prévues plus tard dans la session. Il a atteint un

plus haut de sept mois contre le yuan chinois

Le yuan a atteint son plus haut niveau depuis sept mois face au yuan chinois, les investisseurs s'attendant à ce que la Chine prenne des mesures supplémentaires pour soutenir la monnaie.

L'euro était en hausse de 0,3 % à 1,09365 $.

La courbe des taux allemands

n'a jamais été aussi inversée depuis près de 31 ans, les investisseurs pariant sur le fait qu'une économie en perte de vitesse conduirait la Banque centrale européenne à réduire les taux d'intérêt après qu'ils aient atteint leur niveau record d'environ 4 %.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté, le rendement de référence allemand à 10 ans s'établissant à 2,332 %.

La livre sterling était en hausse de 0,1 % sur la journée à 1,2718 $.

Le yen japonais

est tombé à son niveau le plus bas depuis novembre par rapport au dollar américain, après que le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que des mouvements brusques et unilatéraux ont été observés sur le marché des devises.