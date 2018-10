Les actions européennes plombées par les tensions politiques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont reculé mardi en raison des tensions politiques, l'Italie et le Brexit restant les principaux points de préoccupation. L'indice Stoxx Europe 600 a terminé en baisse de 0,5%, à 381,94 points. Le DAX 30 a perdu 0,4%, et le CAC 40 s'est replié de 0,7%. L'indice italien FTSE Mib a réduit ses pertes en fin de séance et a cédé 0,2%. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a affirmé que l'adhésion du pays à l'euro n'était "pas négociable", après des propos d'un parlementaire de la Ligue sur une sortie de l'euro qui avaient effrayé les marchés et provoqué une nouvelle poussée de fièvre sur le marché obligataire. De son côté, Theresa May a indiqué que le Brexit signerait la fin de la libre circulation des citoyens européens au Royaume-Uni. Le FTSE 100 a lâché 0,3%, plombé notamment par le secteur financier. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire