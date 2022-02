Les actions européennes progressent, détente sur les taux

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance mercredi, à la faveur de la progression de Wall Street et du repli des rendements obligataires en attendant les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis jeudi.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,44% à 7.129,41 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,48% et à Francfort, le Dax avance de 1,32%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,5%, le FTSEurofirst 300 de 1,03% et le Stoxx 600 de 1,33%.

Les indices européens ont fini mardi en ordre dispersé, affectés par la remontée des rendements obligataires. Mais la progression de Wall Street, des places asiatiques et la détente observée sur le marché des emprunts d'Etat soutiennent les actions européennes.

Les chiffres de l'inflation américaine en janvier, qui seront publiés jeudi, constituent une échéance clé cette semaine pour les investisseurs sur fond d'incertitudes quant au rythme de remontée des taux d'intérêt que pourraient adopter les banques centrales.

"On ne peut pas exclure que l'inflation ressorte au-dessus des attentes (+7,3% sur un an pour le consensus Reuters). Cela risque aussi d'influer beaucoup sur les anticipations de durcissement monétaire outre-Atlantique. Le marché est divisé entre une approche agressive (hausse de 50 points de base (pdb) en mars) et une approche plus consensuelle (hausse de 25 pdb)", a déclaré Saxo Banque dans une note.

Le compartiment européen des banques signe l'unique baisse sectorielle (-0,2%) de la matinée avec le recul des rendements obligataires.

Le dix ans allemand cède près de cinq points de base à 0,217%, au lendemain d'un pic de plus de trois ans à 0,275%.

BNP Paribas perd 0,47%, en queue de peloton du CAC 40, et HSBC abandonne 0,66% à Londres. Deutsche Bank (-1,5%) souffre en outre d'une nouvelle cession de participation par le fonds Cerberus.

Toujours dans le secteur bancaire, ABN Amro perd 3,62%, Jefferies soulignant des prévisions et un montant de rachats d'actions décevants.

En tête du CAC 40, Amundi prend 4,06% après la progression de ses performances annuelles.

Le groupe de paiements Adyen grimpe de 12,07%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après avoir publié une croissance de 51% de son bénéfice d'exploitation au second semestre 2021.

Dans son sillage, Worldline prend 4,51%.

Qiagen (+4,65%), Pandora (+5,94%) et Akzo Nobel (+3,68%) sont bien orientés après la publication de leurs résultats.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)