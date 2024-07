Les actions européennes ont augmenté lundi, rebondissant après les pertes importantes de la session précédente, tandis que les investisseurs évaluaient les implications du retrait du président Joe Biden de la course à l'élection présidentielle américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,9% à 0847 GMT, mettant fin à sa plus longue série de pertes en neuf mois.

La plupart des indices sectoriels étaient en hausse, avec la construction et les matériaux en hausse de 1,3%. Belimo a bondi de 12,8% après que le fabricant suisse de solutions de chauffage et de ventilation ait relevé ses prévisions de ventes.

Les investisseurs ont évalué l'impact de l'abandon par Joe Biden de sa candidature à la réélection dimanche, alors qu'il a soutenu la vice-présidente américaine Kamala Harris en tant que candidate de son parti.

Un ticket Trump-Vance était potentiellement difficile pour les actions européennes étant donné l'agenda "America-first", a déclaré Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm.

"S'il y a une augmentation marginale de la perspective d'une victoire démocrate, ce serait positif pour les actions européennes."

Les incertitudes politiques aux États-Unis et les perspectives de restrictions commerciales américaines ont provoqué une chute des valeurs technologiques la semaine dernière et l'indice de référence a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2024. L'absence d'orientation politique de la part de la Banque centrale européenne a également renforcé les inquiétudes des investisseurs.

"Les investisseurs sont peut-être en train de faire le point et ne veulent pas nécessairement prendre des mesures agressives. Cependant, la perspective d'une politique monétaire reste un facteur important", a ajouté M. Flax.

Parmi les autres valeurs, Ryanair a chuté de 12,5 % pour se retrouver en bas de l'indice STOXX 600, après que la compagnie aérienne à bas prix ait annoncé une baisse de 46 % de son bénéfice trimestriel et ait manqué les estimations. Son homologue Easyjet a chuté de 6,5 %.

Ryanair a fait baisser le sous-indice des voyages et des loisirs de 0,8 %.

Varta a chuté de 67 % après que le fabricant allemand de batteries a déclaré qu'il discutait de deux scénarios de restructuration qui pourraient potentiellement conduire à une prise de participation de Porsche.

Rentokil Initial a gagné 10,8 % après que le Sunday Times a rapporté que l'ancien chef de BT, Philip Jansen, était en pourparlers pour acheter l'entreprise britannique de lutte contre les nuisibles.

FinecoBank a gagné 7,2 % après que l'assureur suisse Zurich Insurance Group a déclaré qu'il étudiait un accord potentiel pour la banque en ligne italienne, a rapporté le quotidien Il Messaggero samedi.

Le secteur bancaire a augmenté de 1 %. (Reportage de Pranav Kashyap et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Shounak Dasgupta)