Les actions européennes restent une cible à privilégier, assure BFT IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis le début de l’année, les actions européennes sous-performent face aux actions américaines, observent Julien Bonnin et Charles Haddad, gérants actions chez BFT IM. Plusieurs raisons : la crise italienne, le sentiment d’un tassement de la croissance sur le Vieux continent et les risques sous-jacents à la stratégie de Donald Trump en matière de commerce international. L’amélioration des indicateurs conjoncturels actuellement observée pourrait permettre de tirer parti de ce décalage de performance.Les valeurs à privilégier dans ce contexte se trouvent au sein des secteurs technologique et industriel, indique BFT IM.Le premier présente un intérêt dans une optique de long terme en comportant plusieurs entreprises innovantes et en forte croissance.Le second permet quant à lui de profiter de la reprise cyclique en cours. Les valeurs industrielles sont par ailleurs nombreuses au sein du segment des petites et moyennes entreprises (small & mid caps), par nature plus dynamiques que les grandes sociétés (large caps) en périodes de reprise.Le segment de la santé présente également des opportunités d'autant que les perspectives de croissance restent solides à long terme.Pour aborder ces secteurs souligne BFT IM, il est enfin important de tenir compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour ne pas investir dans des entreprises polluantes ou sujettes à des controverses."On ne répétera jamais assez qu'un bon investissement doit en effet tenir compte de ces critères extra-financiers pour exclure les sociétés qui ne s'intègrent pas dans une démarche de progrès, au risque qu'un scandale vienne un jour impacter leur réputation et donc leur parcours boursier", conclut BFT IM.