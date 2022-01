Les actions frémissent face à un éventuel conflit en Ukraine

Le département d'État américain a déclaré dimanche qu'il ordonnait aux membres de la famille des diplomates de quitter l'Ukraine, ce qui constitue l'un des signes les plus clairs à ce jour indiquant que les responsables américains se préparent à une action agressive de la Russie dans la région.

Le président américain Joe Biden a étudié les possibilités de renforcer les moyens militaires des États-Unis dans la région afin de contrer un renforcement des troupes russes. Le New York Times a rapporté que M. Biden envisageait l'envoi de 1 000 à 5 000 soldats en Europe de l'Est.

L'Euro STOXX 600 a chuté de 1,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 20 décembre. Les indices de Londres, Paris et Francfort ont reculé de 0,8 % à 1,5 %.

Les valeurs technologiques ont mené les pertes, chutant de 2,3 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis octobre, après que la Bourse ait été frappée la semaine dernière par les perspectives de hausse des taux d'intérêt.

Les analystes ont noté une obligation de la part des investisseurs de réinvestir dans les actions, rarement vue dans l'ère post-2008 des taux d'intérêt ultra bas et des liquidités stimulées par les banques centrales.

"En ce moment, l'Ukraine est vraiment au premier plan", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets. "Au cours des 12 dernières années, la mentalité des investisseurs en général était d'acheter la baisse. C'est la première fois au cours des 12 dernières années que j'ai le sentiment que ce n'est pas la position par défaut à adopter."

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,7 % et le Nikkei japonais a perdu 0,1 %.

Malgré tout, Wall Bourse semblait prête à rebondir quelque peu après l'effondrement de la semaine dernière, les indices S&P 500 et Nasdaq étant tous deux en hausse d'environ 0,3 %.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, a reculé de 0,3 %.

Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté, après avoir grimpé pendant cinq semaines consécutives pour atteindre un pic de sept ans, en raison des prévisions selon lesquelles la demande restera forte et l'offre limitée. [O/R]

Le bitcoin a chuté jusqu'à 5 % dans les échanges lundi, à 34 551 dollars, non loin d'un plus bas de six mois de 34 000 dollars atteint samedi. La cryptomonnaie a perdu près de la moitié de sa valeur depuis qu'elle a atteint un sommet historique de 69 000 dollars en novembre.

LES NERFS DE LA FED

La nervosité liée à la réunion de la Fed mercredi s'est ajoutée au panorama. La banque centrale américaine devrait confirmer qu'elle commencera bientôt à drainer l'énorme bassin de liquidités qui a suralimenté les actions de croissance ces dernières années.

Les marchés anxieux évaluent même maintenant une petite chance que la Fed augmente les taux cette semaine, bien que l'on s'attende massivement à une première hausse à 0,25 % en mars et à trois autres à 1,0 % d'ici la fin de l'année.

"Avec une inflation très élevée, la Fed est en passe de supprimer progressivement la politique monétaire ultra-accommodante qui a été un soutien essentiel aux cours des actions depuis plus de dix ans maintenant", a déclaré Oliver Allen, économiste de marché chez Capital Economics.

La perspective d'une hausse des coûts d'emprunt et de rendements obligataires plus attrayants a eu un impact négatif sur les valeurs technologiques américaines, dont les valorisations sont élevées, ce qui a entraîné une baisse de 12 % du Nasdaq depuis le début de l'année et de près de 8 % du S&P 500.

L'ampleur des pertes a été telle que les bons du Trésor se sont redressés à la fin de la semaine dernière, dans l'espoir que l'incendie de la richesse du marché effraie la Fed et l'incite à se montrer moins belliqueuse.

Bien que les Treasuries aient rebondi à la fin de la semaine dernière, les rendements à 10 ans sont toujours en hausse de 22 points de base sur le mois jusqu'à présent, à 1,77 %, et ne sont pas loin des niveaux observés pour la dernière fois au début de 2020.

Cette hausse a généralement soutenu le dollar américain, qui a gagné 0,5 % par rapport à un panier de devises la semaine dernière et s'est apprécié de 0,1 % à 85,647.

"Nous pensons que le dollar pourrait bénéficier d'un soutien plus large", ont écrit les analystes de MUFG. La réunion de mercredi "est susceptible de voir la poursuite de l'attitude faucon, la Fed étant plus préoccupée par les risques d'inflation et montrant sa détermination à inverser plus rapidement l'assouplissement monétaire."

Le Brent a gagné 83 cents à 88,72 dollars le baril, tandis que le brut américain a gagné 77 cents à 85,91 dollars.

Les analystes ont cité les inquiétudes concernant les perturbations de l'offre en raison de la montée des tensions en Europe de l'Est, alors que l'OPEP et ses alliés continuent de lutter pour augmenter la production. [O/R]