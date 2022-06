Les actions gagnent en raison de l'amélioration du sentiment, le pétrole brut à 120 $.

Le dollar a peu changé par rapport à l'euro avant une réunion de politique de la Banque centrale européenne jeudi, mais il était plus faible par rapport aux devises des matières premières - les dollars canadien, australien et néo-zélandais - alors que l'appétit pour le risque augmentait.

Un rapport du Wall Bourse Journal selon lequel les régulateurs chinois concluent les enquêtes sur le géant du transport par taxi Didi Global Inc et l'assouplissement des restrictions nationales du COVID ont renforcé le sentiment, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex.

"Vous avez la deuxième plus grande économie du monde qui continue à s'ouvrir", a-t-il dit. "On dirait que Didi pourrait être à nouveau disponible sur les magasins d'applications mobiles et que Pékin a ouvert les transports publics."

Les actions de Didi ont bondi de 52,2 % à la suite du rapport du Journal, et la nouvelle a aidé l'indice technologique Hang Seng de Hong Kong à clôturer en hausse de 4,6 %.

Le sentiment a également été favorisé par les commentaires de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, selon lesquels le président Joe Biden a demandé à son équipe d'examiner l'option de lever certains tarifs douaniers sur les importations chinoises.

Les gens ne parlent plus du fait que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d'intérêt de 75 points de base et ont fait un peu marche arrière par rapport à une augmentation de 50 points de base en septembre, ce qui a également stimulé le sentiment, a déclaré Chandler.

Les principaux indices boursiers américains étaient en hausse d'environ 1 % ou plus, tout comme les grands indices nationaux de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 1,22 % et l'indicateur MSCI des actions du monde entier de 1,15 %.

À Wall Bourse, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,94 %, le S&P 500 de 1,36 % et le Nasdaq Composite de 1,73 %. Les actions de croissance ont augmenté de 1,8 %, soit plus du double du gain de 0,9 % des actions de valeur.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté alors que le marché se préparait à la vente de 96 milliards de dollars de dette cette semaine et avant les données de vendredi qui devraient montrer que l'inflation américaine est toujours aussi forte.

L'indice des prix à la consommation (IPC) devrait avoir gagné 0,7 % le mois dernier, contre 0,3 % en avril, l'inflation annuelle restant inchangée à 8,3 %, selon l'estimation médiane des économistes interrogés par Reuters.

Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets, a déclaré que le doute subsiste quant à savoir si l'inflation a atteint un sommet.

"Nous sommes un peu dans un no man's land en ce moment en ce qui concerne le pic d'inflation, et aussi la réouverture de la Chine et les éventuels vents arrière que cela pourrait apporter. Les prix du pétrole sont toujours un vent contraire et il est donc difficile de prendre une direction quelconque", a-t-il déclaré.

Les trois ventes aux enchères de la dette américaine cette semaine sont susceptibles de pousser les rendements à la hausse, les banques et les investisseurs se préparant à absorber les émissions.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans était en hausse de 6,3 points de base à 3,018 %.

Lors de la réunion de la BCE jeudi, il est considéré comme certain que la présidente Christine Lagarde confirmera la fin de l'achat d'obligations ce mois-ci et une première augmentation des taux en juillet, bien que le jury ne sache pas si cette augmentation sera de 25 ou 50 points de base, certaines banques d'investissement ayant augmenté leurs attentes.

Les marchés monétaires tablent sur 130 points de base de hausse des taux d'ici la fin de l'année, avec une hausse de 50 points de base lors d'une seule réunion d'ici octobre.

Un chiffre élevé ne ferait que renforcer les attentes d'un resserrement agressif de la Fed la semaine prochaine, les marchés prévoyant déjà des augmentations d'un demi-point en juin et juillet et de près de 200 points de base (pb) d'ici la fin de l'année.

Le Dollar Index a augmenté de 0,02 %, l'euro ayant baissé de 0,01 % à 1,0718 $. Le yen s'est affaibli de 0,35% à 131,34 par dollar.

Les prix du pétrole ont augmenté plus tôt après que l'Arabie Saoudite ait fortement augmenté les prix de ses ventes de brut en juillet, un indicateur de la tension de l'offre même après que l'OPEP+ ait convenu d'accélérer les augmentations de production au cours des deux prochains mois. [O/R]

Le brut américain a baissé de 0,18 % à 118,66 $ le baril et le Brent était à 119,65 $, en baisse de 0,06 % sur la journée.

GRAPHIQUE : US CPI (