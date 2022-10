Les actions gagnent en raison de la baisse du dollar, le pétrole est stimulé par l'accord OPEP+.

Les actions mondiales ont augmenté jeudi alors que le dollar s'est détendu avant les données sur l'emploi aux États-Unis qui pourraient proposer une orientation sur les perspectives des taux d'intérêt, tandis que les prix du pétrole ont bondi après que l'OPEP+ a convenu de réduire la production.

Les investisseurs attendent avec impatience la confirmation, par le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles aux États-Unis, de la résilience de la plus grande économie du monde.

Pour l'instant, un panorama mitigé se dessine, après que les chiffres des ouvertures de postes aient suggéré un ralentissement de l'embauche, tandis que les mesures de l'emploi dans le secteur privé et de l'activité du secteur des services ont indiqué un mois de septembre plus fort que ce que beaucoup avaient prévu.

Le dollar, qui a été sur une trajectoire ascendante apparemment imparable cette année, a reculé jeudi, alimentant un certain appétit pour le risque et stimulant le complexe des matières premières, où le pétrole se maintenait autour de son plus haut en trois semaines.

L'opinion générale, cependant, est que le rapport sur l'emploi de vendredi ne fera pas grand-chose pour affaiblir la détermination de la Réserve fédérale à relever rapidement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation - une opinion confirmée par un certain nombre de responsables de la banque centrale dans la nuit.

"Les responsables de la Fed ont émis un message clair ces derniers temps sur l'objectif de maîtriser l'inflation, sans se préoccuper de l'économie nationale ou des turbulences sur les marchés financiers mondiaux", a déclaré Charu Chanana, stratégiste chez Saxo Bank.

"Les deux indicateurs clés, le rapport mensuel sur les salaires de vendredi et les données mensuelles sur l'IPC du 13 octobre, pourraient encore fausser l'évaluation par le marché du message de la Fed, mais cela rendrait la tâche de la Fed d'autant plus difficile."

L'indice MSCI All-World des actions mondiales a augmenté de 0,3 % sur la journée, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de 5,3 %, sa plus grande augmentation hebdomadaire depuis la semaine du 18 mars de cette année. Cette hausse fait suite à la baisse de 9,7 % enregistrée en septembre.

Dans la nuit, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné l'engagement de la banque centrale américaine à freiner l'inflation par de nouvelles hausses des taux d'intérêt, même si elle a également déclaré que la Fed ne se contentera pas de foncer si l'économie commence à craquer.

Les perspectives à court terme seront encore compliquées par les données de la semaine prochaine sur l'inflation des consommateurs américains, qui devrait avoir ralenti pour un troisième mois en septembre pour atteindre 8,1 %, ce qui reste son niveau le plus élevé depuis le milieu des années 1980.

"Nous sommes dans deux environnements en ce moment et le marché essaie de décider si nous sommes dans un environnement inflationniste ou récessionniste", a déclaré Justin Onuekwusi, responsable des investissements de détail EMEA chez Legal & General Investment Management.

"Ce que cela signifie à court terme, c'est que les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles, car la Fed est perçue comme mettant davantage le pied sur les freins si nous obtenons de bonnes données, et si nous obtenons des données plus faibles, c'est considéré comme un signe que la Fed et les autres banques centrales vont assouplir (la politique monétaire) plus tôt", a-t-il ajouté.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues vendredi et les analystes interrogés par Reuters prévoient que 250 000 emplois ont été créés le mois dernier. Il s'agirait de la plus faible augmentation jusqu'à présent en 2022. Le taux de chômage devrait s'établir à 3,7 %.

Le dollar a reculé de 0,1 % contre un panier de grandes devises jeudi, après avoir progressé de 0,7 % la veille, tandis que les rendements du Trésor américain n'ont augmenté que de 2 points de base à 3,78 %.

LA RÉALITÉ DU CRUDE

Alors que les investisseurs semblaient obtenir un peu de répit face à la hausse incessante des coûts de l'énergie - notamment en Europe, où les consommateurs sont confrontés à un doublement de leurs factures de services publics par rapport à l'année dernière - le pétrole brut a bondi pour une quatrième journée.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, ont convenu de la plus forte réduction de la production depuis le début de la pandémie de COVID-19, étouffant l'offre sur un marché déjà tendu.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-septembre. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,8 % à 94,07 $ le baril, tandis que les contrats à terme américains ont augmenté de 0,6 % à 88,31 $.

Le pétrole est en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année, mais on est loin du quasi record de 139,13 $ le baril au début du mois de mars. Les inquiétudes concernant le ralentissement économique ont vu le prix chuter au cours de quatre des cinq derniers mois.

"Il est clair que la destruction de la demande pourrait également contribuer à compenser en partie ces réductions de l'offre, bien que l'ampleur de la destruction de la demande que nous verrons dépendra vraiment de la gravité de toute récession à venir", a déclaré Warren Patterson, stratégiste chez ING.

Pendant ce temps, en Europe, les actions ont rebondi après un plongeon lors de la session précédente, les investisseurs attendant de nouvelles données économiques et le compte rendu de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne pour obtenir des indices sur le rythme et la trajectoire des hausses de taux.

L'indice STOXX 600 était en hausse de 0,5%, tandis que les futures du S&P 500 ont baissé de 0,2%. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont baissé de 0,1 %, suggérant des pertes plus modestes à la cloche d'ouverture plus tard.