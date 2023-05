Les actions asiatiques ont chuté pour la deuxième séance consécutive mercredi, les investisseurs mondiaux étant confrontés aux signes d'un ralentissement de l'économie américaine, et ont fui les créanciers régionaux américains, avant une hausse attendue des taux d'intérêt américains plus tard dans la journée.

Les échanges ont été ralentis par les congés en Chine et au Japon, bien que les marchés de Hong Kong aient été ouverts et que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ait baissé de 0,7 %.

Au cours de la nuit, la chute des valeurs bancaires régionales a entraîné le S&P 500 dans une baisse de 1,2 % et le pétrole a plongé de plus de 5 % en raison des craintes que la confiance ébranlée des banques et les signes de faiblesse du marché de l'emploi américain ne soient les signes avant-coureurs d'un ralentissement général imminent.

Les obligations se sont redressées, les investisseurs estimant que la Réserve fédérale, qui fixera sa politique plus tard dans la journée de mercredi, passera bientôt des hausses de taux aux baisses. Le dollar, qui a légèrement baissé, a été pris dans les vents contraires de la baisse des rendements et de la montée de la nervosité.

L'or a bondi de près de 2 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines, au-dessus de 2 000 dollars l'once.

Parmi les banques, PacWest Bancorp, en baisse de 27,8%, Western Alliance Bancorp, en baisse de 15,1%, et Comerica Inc en baisse de 12,4%, ont été les plus grands perdants.

"Il semble que les vendeurs à découvert se soient lancés à l'assaut de la ville et, comme tout négociant en actions peut en témoigner, lorsque vous savez qu'il y a un mur de vendeurs, vous restez à l'écart", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche à la maison de courtage Pepperstone à Melbourne.

Après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank en mars, l'effondrement de First Republic au cours du week-end a ébranlé la confiance dans les petits créanciers et, plus généralement, les investisseurs s'attendent à ce que les banques resserrent leurs conditions de prêt en réponse à ces faillites.

En Europe, où la crise de confiance a poussé Credit Suisse dans les bras de son grand rival UBS il y a six semaines, les banques ferment brusquement les robinets du crédit, comme l'ont montré des données mardi, ce qui plaide peut-être en faveur d'une hausse des taux moins importante cette semaine.

"Cela renforce l'idée d'une hausse de 25 points de base de la BCE cette semaine plutôt que de 50 points de base", a déclaré Jan Nevruzi, stratège en matière de taux chez NatWest Markets. "Et cela nous fait penser que si c'est ce qui s'est passé en Europe, cela pourrait être bien pire ici aux États-Unis".

LES YEUX RIVÉS SUR LA FED

Les marchés sont quasiment certains que la Réserve fédérale annoncera une hausse de 25 points de base à 18h00 GMT. Si cela se produit, l'accent sera mis sur la question de savoir si le président de la Fed, Jerome Powell, repousse les attentes des investisseurs en matière de réduction des taux d'ici la fin de l'année, et si oui, dans quelle mesure.

"La hausse sera contemplative et reconnaîtra les risques accrus dans les deux sens et le chemin plus étroit vers un atterrissage en douceur", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la banque Mizuho à Singapour.

Les marchés des devises sont restés stables et ont attendu les directives de la Fed, à l'exception du dollar néo-zélandais qui a augmenté d'environ 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines, à savoir 0,6242 dollar, après que de solides données sur l'emploi ont alimenté les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans le courant du mois.

Le dollar australien a perdu une partie du terrain gagné mardi, à la suite d'une hausse surprise des taux d'intérêt de la banque centrale, et s'est établi à 0,6670 dollar.

L'euro a progressé de 0,2 % à 1,1023 dollar, tandis que le yen s'est reposé à l'aube des vacances de la "Semaine d'or" au Japon, et a augmenté de 0,4 % à 136,02 dollars. Le Brent, qui a baissé de 5% dans la nuit, s'est établi à 75,29 dollars le baril.

Les bons du Trésor n'ont pas été échangés en raison des vacances à Tokyo, laissant les rendements à deux ans en baisse de 16 points de base à 3,9737% et les rendements à 10 ans à 3,4352%.

Les investisseurs ont un œil méfiant sur le plafond de la dette américaine qui se profile, avec les parlementaires qui se chamaillent et la secrétaire au Trésor Janet Yellen qui a averti que le gouvernement pourrait se retrouver à court d'argent dès le 1er juin.

"Soit ce jeu est terminé d'ici quelques semaines, soit nous allons assister à une suspension de la limite de la dette jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Philip Marey, stratège de Rabobank.

"Dans les deux cas, il est peu probable qu'une solution soit trouvée avant que les marchés financiers ne commencent à paniquer.