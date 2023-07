Les actions européennes et les obligations d'État ont progressé mercredi, les bonnes nouvelles concernant l'inflation britannique venant s'ajouter à l'image d'un ralentissement des pressions sur les prix au niveau mondial, bien que les données aient freiné la récente série de victoires de la livre sterling.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a chuté à 7,9 % en glissement annuel en juin, contre 8,2 % attendus, ce qui constitue la dernière surprise négative pour une économie majeure après plus de 18 mois de hausse des taux d'intérêt par les banques centrales.

La livre sterling a perdu 0,6 % pour s'échanger à 1,2961 $. Elle est restée en hausse de 4,75 % au cours des trois derniers mois, après avoir connu un essor grâce aux spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine mettrait fin à ses hausses de taux avant la Banque d'Angleterre. Par rapport à l'euro, la livre était en baisse de 0,7 %, à 86,76 pence.

La BoE a maintenant "le feu vert" pour une hausse de taux de 25 points de base (pb) le mois prochain, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics au Royaume-Uni, après que les marchés aient précédemment évalué une hausse supplémentaire de 50 pb.

"La prise de bénéfices sur la livre sterling ne devrait pas être une surprise", a ajouté Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux chez Société Générale à Londres.

La nouvelle de la désinflation au Royaume-Uni a également suscité l'optimisme quant à la possibilité que la hausse des prix dans la zone euro décélère plus rapidement que ne l'avaient prévu les économistes, ce qui a permis à l'indice paneuropéen des actions Stoxx 600 de gagner 0,5 % dans les premières transactions.

L'indice londonien de premier ordre FTSE 100 a gagné 0,6 % et l'indice domestique FTSE 250 a progressé de 1,2 %.

Sur les marchés obligataires, le rendement du gilt britannique à deux ans, qui suit les attentes en matière de taux d'intérêt et évolue inversement au prix du titre de créance du gouvernement, a chuté de 25 points de base pour atteindre 5,083 %.

Il était sur le point de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis le mois de mars.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans a baissé de 7 points de base à 3,179 %. Le rendement à 10 ans, qui sert de référence pour le coût de la dette dans la zone euro, a baissé de 5 points de base à 2,35 %.

Les obligations de la zone euro ont également bénéficié des commentaires de Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), qui a déclaré mardi que les hausses de taux au-delà de la réunion de la semaine prochaine n'étaient "en aucun cas une certitude".

"C'est peut-être la première fois qu'un faucon connu au sein de la BCE soutient l'opinion des marchés selon laquelle nous sommes proches de la fin du cycle de hausse des taux en Europe", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont baissé de 5 points de base à 3,772%.

Les contrats à terme indiquent que les indices boursiers de Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq 100, seront stables plus tard dans la journée.

Le yen est tombé à son plus bas niveau en une semaine, à 139,43 pour un dollar, et les obligations d'État japonaises se sont redressées après que le gouverneur de la Banque du Japon a maintenu son scénario selon lequel les changements de politique ne se feront pas avant un certain temps.