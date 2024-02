Les indices boursiers mondiaux ont progressé, les rendements des bons du Trésor ont baissé et le dollar s'est affaibli face au yen japonais jeudi après une baisse plus importante que prévu des ventes au détail aux États-Unis en janvier, ce qui a entraîné un léger repositionnement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Le rapport du département du Commerce américain a montré que les ventes au détail ont chuté de 0,8% le mois dernier, la plus forte baisse depuis février 2023. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1 % des ventes au détail.

Cependant, les tempêtes hivernales ont été considérées comme des facteurs possibles affectant les données, les économistes notant qu'un marché du travail relativement sain reste favorable aux dépenses de consommation.

Un rapport séparé a montré que les demandes initiales d'allocations chômage ont diminué de 8 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 février, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation de 220 000.

Les investisseurs surveillent de près les données économiques afin d'obtenir des indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

Les paris pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mai ont augmenté jusqu'à 40,6 %, tandis que les chances pour juin étaient de 82 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La hausse des prix à la consommation aux États-Unis en début de semaine a incité les opérateurs à réduire les chances d'une baisse rapide des taux de la Fed, ce qui a fait grimper le dollar et provoqué une vente massive sur le marché des titres à revenu fixe.

Les opérateurs surveillent également de nouveau le taux dollar/yen qui a dépassé les 150 ces derniers jours, un niveau critique qui met le marché en alerte quant à une éventuelle intervention du Japon pour affaiblir sa monnaie.

Le yen s'est renforcé malgré la faiblesse inattendue du produit intérieur brut japonais pour le quatrième trimestre 2023, qui a vu le pays dépassé par l'Allemagne en tant que troisième économie mondiale.

Face au yen, le dollar a perdu 0,41 % à 149,94. L'indice du dollar a baissé de 0,38% à 104,28, avec un euro en hausse de 0,4% à 1,0768.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,234% et était en passe de connaître une deuxième baisse consécutive après un bond mardi suite à la publication des prix à la consommation.

"Il est clair que les ventes au détail ont été quelque peu inférieures aux attentes et qu'elles s'inscrivent dans notre discours selon lequel l'environnement de croissance sera plus lent en 2024, mais que nous prévoyons toujours une croissance économique persistante, ce qui signifie que notre scénario de base consiste à éviter une récession à la mi-2024", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Billings, dans le Montana.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 348,85 points, soit 0,91 %, pour atteindre 38 773,12, le S&P 500 a gagné 29,11 points, soit 0,58 %, pour atteindre 5 029,73 et le Nasdaq Composite a gagné 47,03 points, soit 0,30 %, pour atteindre 15 906,17.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 5,85 points, soit 0,79%, à 750,80. L'indice STOXX 600 a gagné 0,68%.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le Nikkei japonais a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans, et l'indice boursier se situe désormais à 800 points seulement de son record historique de 1989, qui a marqué l'apogée de ce que l'on appelle la "bulle économique" japonaise.

Les prix du pétrole ont augmenté, les données américaines sur le commerce de détail ayant entraîné une baisse du dollar. Le pétrole brut américain a gagné 1,39 dollar pour s'établir à 78,03 dollars le baril et le Brent a gagné 1,26 dollar pour s'établir à 82,86 dollars. L'or au comptant était en hausse de 0,6 % à 2 004,05 dollars l'once.