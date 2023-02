Les actions ignorent le risque de taux alors que les consommateurs américains dépensent.

Le S&P 500 a augmenté de 0,3 % pendant la nuit. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 0,6 % dans les premiers échanges. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,6 %. [.N]

Le billet vert s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux en six semaines contre le yen, le yuan et le kiwi. Les rendements de référence du Trésor à 10 ans, qui augmentent lorsque les prix des obligations baissent, ont atteint leur plus haut niveau depuis début janvier. [US/]

Les ventes au détail américaines ont connu en janvier la plus forte hausse depuis près de deux ans - 3 %, contre les attentes d'une hausse de 1,8 % - les Américains ayant acheté des voitures, des vêtements et des meubles malgré la hausse des coûts d'emprunt.

Les chiffres sont arrivés après des données sur le travail plus fortes que prévu et avec une inflation plus élevée que prévu.

Les actions - avec le Nasdaq en hausse de 15 % depuis le début de l'année - s'accrochent aux points positifs, tandis que sur les marchés des taux d'intérêt, les investisseurs abandonnent rapidement les espoirs de réductions plus tard en 2023.

Un grand nombre de données ont été plutôt positives, alors les gens pourraient penser : "Où est la récession ?", a déclaré Jason Wong, stratégiste de marché senior chez BNZ à Wellington.

"C'est positif pour les bénéfices et cela peut compenser les taux - c'est du moins l'explication charitable", a-t-il dit. "Soit ça, soit c'est un signal de vente massif.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains - qui, il y a seulement deux semaines, laissaient entendre que le taux des fonds fédéraux, actuellement fixé entre 4,5 % et 4,75 %, baisserait sous les 4,5 % d'ici la fin de l'année - voient maintenant les taux dépasser les 5 % tout au long de l'année.

Les rendements du Trésor à deux ans, qui suivent également les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, à 4,703 %, dans la nuit. Le rendement à dix ans a atteint 3,828 % jeudi.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 %.

LE DOLLAR EN HAUSSE

En Asie, le Kospi de la Corée du Sud a mené les gains avec une hausse de 1,4 %. Le Hang Seng a augmenté de 0,7 % et les actions de la Chine continentale sont restées stables. [.KR]

L'ASX 200 australien, où les entreprises sont en pleine déclaration de résultats, a augmenté de 0,9 %. Le gestionnaire de patrimoine AMP a été en tête des perdants avec une baisse de 34 % de son bénéfice annuel qui a fait chuter ses actions en difficulté de 13 %. Un gain de 26 % des bénéfices de la société de télécommunications Telstra a propulsé l'action à son plus haut niveau depuis un an. [.AX]

Ailleurs, la réévaluation des perspectives de taux d'intérêt met fin à quelques mois de vente du dollar sur les marchés des devises.

Le Dollar Index américain est en passe de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif - la plus longue série depuis septembre, lorsque l'indice galopait vers un sommet de 20 ans. [FRX/]

Le dollar a atteint un sommet de six semaines à 134,36 yens mercredi et a oscillé à 133,99 tôt jeudi. Il teste également la résistance près de 1,0656 $ par euro et était dernièrement à 1,0669 $.

Le dollar australien a baissé de 0,5 % et a franchi sa moyenne mobile de 50 jours à 0,6868 $ après une hausse surprise du chômage qui a également refroidi les paris sur les hausses de taux d'intérêt.

"L'Aussie dispose encore d'un certain soutien autour de la zone des 0,6850/80 $, mais avec le dollar américain en hausse, l'Aussie semble certainement vulnérable", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal des devises chez National Australia Bank à Sydney.

Les produits de base ont eu du mal à s'imposer en raison de la hausse du dollar. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 0,2 % à 78,76 $ jeudi. L'or a tenté de se stabiliser à 1 840 $ l'once.

Le bitcoin, quant à lui, est en pleine expansion. Il a atteint un sommet de six mois à 24 895 $.