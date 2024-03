Les actions indiennes ont terminé en hausse lors d'une session spéciale organisée samedi pour les bourses afin de tester un système de sécurité pour les échanges d'actions, les indices des valeurs sûres enregistrant de nouveaux records grâce à des gains dans les stocks de métaux.

Les actions indiennes ont été échangées lors de deux sessions spéciales, de 9 h 15 IST à 10 h 00 depuis un site principal, puis de 11 h 30 à 12 h 30 depuis un site dit de reprise après sinistre, les bourses testant la manière dont leurs systèmes réagiraient en cas d'événements inattendus.

L'autorité indienne de régulation des marchés a examiné de près les bourses NSE et BSE à la suite d'une panne majeure en février 2021, due à un problème de télécommunications, lorsque les bourses n'ont pas réussi à migrer vers le site de reprise après sinistre.

L'indice de référence NSE Nifty 50 a clôturé en hausse de 0,18 % à 22 378,40, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,08 % à 73 806,15, atteignant des records pour la deuxième journée consécutive.

"Les fondamentaux économiques solides et la croissance régulière des bénéfices indiquent que la dynamique des actions nationales reste intacte et pourrait se poursuivre", a déclaré Abhijit Bhave, PDG et directeur général d'Equirus Wealth.

L'économie indienne a connu une croissance plus rapide que prévu de 8,4 % au cours du trimestre octobre-décembre, selon les données publiées après les heures d'ouverture du marché jeudi. Douze des 13 principaux secteurs ont progressé samedi.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté de 0,69 % et 0,74 % respectivement, surpassant les blue chips.

Les petites et moyennes capitalisations ont sous-performé les grandes capitalisations au cours de la semaine dernière, chutant de 0,72 % et de 1 %, en raison des inquiétudes suscitées par les flux vers ces segments.

Les métaux ont augmenté de 1,58%, menés par Tata Steel, qui a ajouté 3,60%, après avoir augmenté d'environ 6,5% vendredi sur les transactions de blocs.

Hero MotoCorp a gagné 1,57% après avoir enregistré une croissance de 18,75% en glissement annuel de ses ventes totales en février.

Tata Steel et Hero MotoCorp ont été les deux principaux gagnants du Nifty 50 en pourcentage.

Les actions reprendront leur cours normal lundi.