Les contrats à terme sur les actions indiennes ont légèrement augmenté et la roupie est restée stable alors que les votes de la plus grande élection au monde ont été comptés mardi, le Premier ministre Narendra Modi étant largement attendu pour remporter un mandat décisif et un rare troisième mandat.

Les sondages à la sortie des urnes prévoient une large victoire de Modi, ce qui a permis aux marchés d'atteindre des niveaux record lundi, les investisseurs étant portés par les attentes d'une croissance économique soutenue.

Les résultats des votes commenceront à 2 h 30 GMT (8 heures du matin, heure locale).

Mardi, les contrats à terme de l'indice NIFTY 50 ont augmenté de 0,21% dans les premiers échanges, selon les données du NSE International Exchange, et ont envisagé un nouveau record à l'ouverture.

L'indice Nifty a terminé en hausse de 3,25 % à 23 263,90 points lundi après avoir touché un record de 23 338,70 dans le sillage des sondages de sortie des urnes.

L'indice BSE a clôturé en hausse de 3,39 % à 76 468,78 points lundi, juste à côté de son record de 76 738,89 points atteint plus tôt.

Les premiers échanges sur le marché des contrats à terme non livrables (NDF) ont indiqué une roupie légèrement plus ferme mardi. Sur le marché des NDF au comptant, la roupie s'est échangée à 83,1000 pour un dollar, contre une clôture de 83,1425 sur le marché des changes au comptant lundi. La roupie a augmenté de 0,4% lundi.

"Les marchés se sont redressés autour des résultats attendus des élections et il est très difficile de ne pas être optimiste sur l'Inde", a déclaré Vivek Bhutoria, gestionnaire de portefeuille pour les actions des marchés émergents chez Federated Hermes.

"Des politiques sont mises en place pour attirer les investissements et le réalignement de la chaîne d'approvisionnement mondiale profitera à l'Inde au fil du temps. Nous commençons déjà à voir certains avantages en termes d'exportations d'électronique et de produits chimiques".