Les actions indiennes atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines en raison de la baisse du pétrole et de la hausse des technologies.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 1,18% à 15 884,95, à 0354 GMT, et le S&P BSE Sensex a grimpé de 1,18% à 53 351,16.

Les pairs asiatiques plus larges ont également progressé lundi après une forte clôture à la Bourse la semaine dernière, alors que le pétrole a glissé en raison des inquiétudes concernant la demande, de l'atténuation des craintes d'une inflation prolongée et du resserrement agressif de la Réserve fédérale. [MKTS/GLOB]

L'indice Nifty IT a été le sous-indice le plus performant à Mumbai, bondissant de près de 3 % à son plus haut niveau depuis le 10 juin.

La société de livraison de repas Zomato a augmenté de 3,1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, après avoir annoncé qu'elle allait acheter la startup locale de livraison de repas Blinkit pour 44,47 milliards de roupies (567,94 millions de dollars) dans le cadre d'une transaction portant uniquement sur des actions.

(1 $ = 78,3000 roupies indiennes)