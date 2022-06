Les actions indiennes atteignent leur plus haut niveau depuis quatre semaines grâce aux valeurs informatiques et à Reliance.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,7% à 16 744,6, à partir de 0507 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,9% à 56 318,06. Les indices sont prêts pour une progression hebdomadaire de 2,5 % chacun, si les gains se maintiennent.

Les marchés asiatiques ont augmenté en raison de la perspective d'un resserrement moins agressif de la politique de la Réserve fédérale américaine suite à des données sur l'emploi plus faibles que prévu. [MKTS/GLOB]

"Le rebond que nous observons est conforme à la reprise des marchés mondiaux, mais nous ne sommes pas encore sortis du bois car l'inflation élevée persiste", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche chez Religare Broking.

Même si les pressions inflationnistes atteignent de nouveaux sommets, le secteur dominant des services en Inde a connu en mai sa plus forte expansion depuis 11 ans grâce à une forte demande, selon une enquête privée.

Les investisseurs trouvent les valorisations quelque peu attrayantes maintenant après les récentes corrections, a ajouté Mishra.

L'indice Nifty IT a augmenté de 2,4 % et était prêt à réaliser un gain hebdomadaire d'environ 6 %, après avoir chuté pendant huit semaines consécutives. L'indice a chuté de 23 % depuis le début de l'année, dans le sillage des pertes subies par ses homologues mondiaux en raison des inquiétudes liées aux valorisations et à l'attrition.

Les actions de Reliance Industries, l'entreprise la plus précieuse de l'Inde, ont grimpé de 3,4 % pour atteindre un sommet d'un mois.

L'entreprise de produits chimiques spécialisés Aether Industries a gagné jusqu'à 20,6 % lors de son entrée sur le marché après que son offre publique initiale de 104 millions de dollars ait reçu une forte réponse des investisseurs.

À l'opposé de l'humeur optimiste, la société de produits chimiques de base Deepak Nitrite a chuté de 5,6 % suite à un incendie sur son site de fabrication à Gujarat.

Les actions d'UltraTech Cement ont chuté de 3,7 % après que l'entreprise a déclaré qu'elle dépenserait 1,66 milliard de dollars pour augmenter sa capacité de production afin d'éviter la concurrence du nouveau venu dans le secteur, Adani Group.

(1 $ = 77,4300 roupies indiennes)