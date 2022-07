Les actions indiennes attendent la décision de la Fed

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,14% à 16 506,75, à 0348 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a légèrement augmenté de 0,18% à 55 365,56.

On s'attend largement à ce que la Fed augmente ses taux de 75 points de base, les marchés évaluant à environ 10 % le risque d'une hausse plus importante et surveillant tout changement de rhétorique.

Entre-temps, le Fonds monétaire international, dans une mise à jour de ses Perspectives de l'économie mondiale mardi, a réduit les prévisions de croissance de l'Inde pour 2022 à 7,4 %, contre 8,2 % en avril, citant des conditions extérieures moins favorables et un resserrement plus rapide des politiques.

À Mumbai, la société de construction Larsen & Toubro a gagné 1,4 % après avoir dépassé les estimations de son bénéfice trimestriel.

Les composantes du Nifty 50, Bajaj Finance, Maruti Suzuki et Tata Motors, communiqueront leurs résultats plus tard dans la journée.