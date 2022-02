Les actions indiennes augmentent après cinq jours de pertes

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,46% à 17.170,40 à 0350 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,44% à 57.551,03, avec la plupart des principaux sous-indices Nifty en hausse.

À Mumbai, l'indice Nifty Realty et l'indice Nifty Public Sector Bank ont été les principaux gagnants, avec une hausse de plus de 1 % chacun.

Sur le marché asiatique plus large, les actions se sont stabilisées et la demande de valeurs refuges a légèrement diminué, les investisseurs évaluant les mouvements des troupes russes près de l'Ukraine et les premières sanctions occidentales. [MKTS/GLOB]

Les prix du pétrole ont également repris leur souffle après avoir atteint des sommets inégalés depuis sept ans, car il est devenu évident que la première vague de sanctions américaines et européennes contre la Russie ne perturberait pas l'approvisionnement en pétrole. [O/R]

Les nations occidentales ont imposé mardi de nouvelles sanctions à la Russie pour avoir envoyé des troupes dans deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, et ont menacé d'aller plus loin si Moscou lançait une invasion totale de son voisin.