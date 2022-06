Les actions indiennes augmentent après que la Fed ait augmenté ses taux comme prévu

L'indice NSE Nifty 50 a réduit ses gains initiaux et était en hausse de 0,8% à 15.814,5, à 0358 GMT, tandis que l'indice BSE a augmenté de 0,8% à 52.996,9.

La banque centrale américaine a approuvé mercredi sa plus importante hausse des taux d'intérêt depuis 1994 et a prévu un ralentissement de l'économie et une hausse du chômage dans les mois à venir.

La décision de 75 points de base était déjà prise en compte par le marché après que les données sur l'inflation de la semaine dernière aient effrayé les investisseurs, faisant chuter l'indice NSE de 3 % depuis le début de la semaine.

Après la hausse des taux de la Fed, les valeurs financières et bancaires ont progressé, l'indice NSE Bank ayant augmenté de 1 %.

Sur le Nifty 50, le poids lourd Reliance Industries a été le principal gagnant, avec une hausse de 2,2 %.

Les actions du transporteur à bas prix SpiceJet ont chuté de 2,5 % après que le directeur général de la société ait déclaré que la hausse du prix du carburant pour turbines d'aviation n'était "pas durable".