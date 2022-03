Les actions indiennes augmentent de plus de 1% en raison de la hausse des valeurs financières et du relèvement des taux de la Fed.

L'indice Blue-chip NSE Nifty 50 a augmenté de 1,34% à 17 203,15 et l'indice de référence S&P BSE Sensex a ajouté 1,42% à 57 625,12 à 0347 GMT.

La Bourse a grimpé pendant la nuit tandis que les actions asiatiques se sont fortement redressées, après que la Fed ait augmenté mercredi ses taux d'un quart de point attendu tout en signalant des hausses équivalentes à chaque réunion pour le reste de l'année. [MKTS/GLOB]

Les actions domestiques ont été aidées cette semaine par la chute des prix du pétrole qui a apaisé les craintes d'inflation, les progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine, et plus d'assouplissements aux restrictions COVID-19 comme la réouverture des écoles dans le cadre d'une campagne de vaccination élargie pour les enfants.

Dans les échanges à Mumbai, l'indice Nifty Financial Services a gagné 2,06 %. La société financière non bancaire HDFC Ltd et le créancier du secteur privé Axis Bank ont été les principaux gagnants en pourcentage du Nifty 50.

Jindal Poly Films Ltd a augmenté de 6,8 % après que la société a annoncé qu'elle allait vendre une participation minoritaire dans son activité phare de films d'emballage à la société canadienne Brookfield Asset Management.