Les actions indiennes augmentent de plus de 1% grâce au rallye technologique

Un rallye des valeurs technologiques a fait grimper les actions indiennes de plus de 1% lundi, le marché bénéficiant également d'une amélioration de l'humeur mondiale après que la Chine ait assoupli ses restrictions COVID-19.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 1,61% à 16 614,60 à 0427 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 1,64% à 55 785,70. Les deux indices ont gagné plus de 1% vendredi.

Tous les principaux sous-indices ont progressé lundi, le sous-indice informatique du Nifty étant en tête avec une hausse de 3,6 %.

HCL Technologies et Infosys ont bondi de plus de 3 % et ont été les principaux gagnants du Nifty 50.

Le marché est prêt pour une reprise à court terme et le segment informatique, qui a été battu, devrait faire un bon retour, aidé par la couverture des positions courtes, a déclaré V K Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services, dans une note.

Les actions du secteur informatique indien, qui pèse 194 milliards de dollars, ont été malmenées ces derniers mois par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'impact de la guerre en Ukraine sur les dépenses des clients.

Le sentiment de lundi a également été soutenu par la nouvelle selon laquelle Shanghai annulera de nombreuses conditions permettant aux entreprises de reprendre le travail à partir de mercredi, ce qui, avec les espoirs d'un éventuel ralentissement du resserrement monétaire américain, a fait grimper de 1,2 % l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon.

Parmi les principaux mouvements, le constructeur automobile Mahindra and Mahindra a augmenté de 3,6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près de quatre ans après avoir annoncé https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/8ef62bcf-8376-420a-84ac-f4745df99773.pdf un bond de son bénéfice trimestriel au cours du week-end.

Tata Motors a gagné 2,3 % après que le constructeur automobile a déclaré qu'il pourrait acquérir l'usine de Ford India à Gujarat.

Les valeurs immobilières ont progressé de 3,5 % pour atteindre un sommet d'une semaine.

Le fabricant de composants électroniques 3M India a grimpé de 18,9 % grâce aux bons résultats du trimestre de mars.

Parmi les rares valeurs en baisse, JSW Steel a chuté de 4,2 % après avoir enregistré une baisse de son bénéfice trimestriel. (Reportage de Chandini Monnappa à Bengaluru ; Rédaction d'Aditya Soni)