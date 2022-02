Les actions indiennes augmentent de plus de 2%, suivant les gains de la nuit à la Bourse.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 2,05% à 16.580,95 à 0351 GMT, avec la plupart de ses principaux sous-indices en hausse. Le S&P BSE Sensex était en hausse de 2,03% à 55 638,96.

Les deux indices étaient toutefois sur le point d'enregistrer leur troisième perte hebdomadaire consécutive.

L'indice Nifty des banques du secteur public et l'indice Nifty Realty ont été les principaux gagnants, avec une hausse de plus de 4 % chacun.

Apollo Hospitals Enterprise Ltd a augmenté de plus de 3 % dans les premiers échanges après que le National Stock Exchange a déclaré https://bit.ly/351mXyz que la société serait ajoutée à l'indice Nifty 50 à partir du 31 mars, en remplacement d'Indian Oil Corporation Ltd.

Les marchés asiatiques plus larges ont également suivi les gains de la nuit des actions américaines, dans un retournement de marché après que le Président Joe Biden ait dévoilé de nouvelles sanctions sévères contre la Russie. [MKTS/GLOB]