Les actions indiennes augmentent en raison de la baisse des prix du pétrole et de l'apaisement des tensions en Chine

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,5% à 17 888,25, à 0351 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,51% à 59 991,07. Les deux indices sont en voie de réaliser des gains de plus de 2 % pour la semaine.

La nouvelle selon laquelle les troupes indiennes et chinoises ont commencé à se désengager de la zone frontalière de Gogra-Hotsprings dans l'ouest de l'Himalaya, deux ans après que des affrontements à la frontière aient mis à mal les relations diplomatiques, a contribué à améliorer le sentiment.

Entre-temps, les inquiétudes concernant les hausses de taux agressives des banques centrales et les restrictions COVID-19 de la Chine ont durement touché les prix du pétrole. L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, profite d'une baisse des prix car elle fait baisser l'inflation importée.

L'indice Nifty Bank et l'indice Nifty Metal ont augmenté de 0,9 % et de 1,4 %, respectivement.

Les producteurs de riz, cependant, ont glissé après que l'Inde ait interdit les exportations de riz brisé et imposé une taxe de 20 % sur la vente à l'étranger de différentes qualités, alors que le plus grand exportateur mondial de cette céréale tente d'augmenter les approvisionnements et de calmer les prix locaux.