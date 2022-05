Les actions indiennes augmentent grâce à l'automobile et aux métaux ; Zomato fait un bond de près de 7%.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,13% à 16.236,35 à 0350 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,14% à 54.365,34.

L'indice automobile et l'indice des métaux du Nifty étaient en hausse de 0,5 % et 0,9 %, respectivement. Mahindra and Mahindra a été le principal gagnant de l'indice Nifty 50, progressant de 1,3 %.

Zomato a progressé de 6,8 % dans les premiers échanges après que la société, lundi dernier, ait fait état d'une augmentation de 75 % de son chiffre d'affaires trimestriel, les nouveaux clients ayant fait grimper le volume des commandes.

Les investisseurs surveillent également la cotation de la startup indienne de logistique Delhivery, soutenue par SoftBank, sur les marchés boursiers nationaux mardi.