Les actions indiennes augmentent grâce à la hausse des valeurs financières et à la baisse des valeurs technologiques.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,50% à 16 205,30 à 0353 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,36% à 54 245,74.

Les sous-indices de la finance, de la banque et des banques du secteur privé du Nifty ont augmenté de plus de 1% chacun, tandis que l'indice IT a chuté de 1,4%.

Adani Ports a chuté de 2,4 % et figure parmi les principaux perdants du Nifty 50. L'opérateur portuaire, tard dans la journée de mardi, une baisse de 20% de son bénéfice net pour le trimestre de mars.

L'opérateur aérien InterGlobe Aviation a chuté de 1 % avant la publication de ses résultats trimestriels.

Les actions asiatiques étaient pour la plupart en territoire positif, même si les inquiétudes concernant la croissance mondiale et la faiblesse des données économiques américaines ont pesé sur la Bourse. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,74%. [MKTS/GLOB]