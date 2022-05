Les actions indiennes augmentent grâce à la progression de l'informatique et des finances

L'indice NSE Nifty 50 a grimpé de 0,36% à 16 083 à 0355 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,38% à 53 950,84.

L'indice Nifty IT a augmenté de 1,05% après deux sessions consécutives de pertes, tandis que les finances, les banques et les créanciers du secteur privé ont gagné entre 0,8% et 0,9%.

Parmi les valeurs individuelles, le producteur d'aluminium et de cuivre Hindalco Industries a progressé de 1,1% avant la publication de ses résultats trimestriels.

L'Asie au sens large est restée stable, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ayant baissé de 0,03 %.

Mercredi, Wall Bourse a clôturé en hausse après que le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a montré que les décideurs ont unanimement estimé que l'économie américaine était très forte alors qu'ils sont aux prises avec une inflation galopante sans déclencher de récession. [MKTS/GLOB]