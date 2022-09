Les actions indiennes augmentent grâce aux technologies de l'information et aux métaux ; les données sur l'inflation sont au centre de l'attention.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,38% à 17.901,70, à 0352 GMT, et le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,36% à 60.005,65, après avoir atteint un sommet de trois semaines lors de la session précédente. La semaine dernière, les deux indices ont augmenté de 1,68 % pour enregistrer leur premier gain hebdomadaire en trois semaines.

L'inflation de détail en Inde, dont les données sont attendues plus tard dans la journée, a probablement rompu une tendance à la baisse de trois mois en août, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters, ce qui fait planer le spectre d'une hausse agressive des taux par la Reserve Bank of India.

Le sentiment des investisseurs nationaux a également été soutenu par la baisse des prix du pétrole. Les prix du pétrole ont glissé lundi sur la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, et sur les inquiétudes concernant la demande suite à l'imposition de restrictions COVID-19 en Chine. [O/R]

L'Inde, troisième plus grand importateur de pétrole au monde, bénéficie d'une baisse des prix car elle fait baisser l'inflation importée.

Dans les échanges à Mumbai, l'indice Nifty IT et l'indice Nifty Metal ont augmenté de 1,26% et 1,04%, respectivement.