Les actions indiennes augmentent légèrement grâce aux gains des valeurs informatiques

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,07% à 17 976,5 à 0355 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a légèrement augmenté de 0,09% à 60 350,29.

L'Inde a augmenté jeudi les taxes sur les exportations de carburant après les avoir réduites il y a un peu plus de deux semaines, et a supprimé une taxe exceptionnelle sur le pétrole brut produit localement, selon une notification du gouvernement.

Les actions du conglomérat pétrolier Reliance Industries Ltd ont chuté de 0,6 %.

Le producteur de pétrole Oil and Natural Gas Corp et le mineur Vedanta Ltd ont augmenté respectivement de 1,3 % et 0,5 %.

L'indice Nifty IT a progressé de près de 1 %, tandis que l'indice Nifty Bank a reculé de 0,26 %.

Les actions asiatiques sont restées dans les limbes, tandis que le dollar américain a fait toute la course alors que des nuages de récession planaient sur l'Europe, soulignant la surperformance relative de l'économie américaine. [MKTS/GLOB]

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,3 %, et les blue chips chinoises sont restées plates, tandis que la Corée du Sud a perdu 0,5 %. Le Nikkei japonais s'est mieux comporté avec un gain de 0,3 % dû en partie à une nouvelle baisse du yen.