Les actions indiennes baissent alors que les stocks de métaux pèsent

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,15% à 17 159,30 à 0352 GMT, et le S&P BSE Sensex a chuté de 0,19% à 57 808,78. Les deux indices se sont établis à 1% de plus lors de la session précédente, enregistrant des pertes hebdomadaires.

Les sous-indices métal et immobilier du Nifty ont été parmi les plus grands perdants, chutant de plus de 1% chacun.

JSW Steel Ltd et Tata Steel Ltd ont été les plus mauvais élèves du Nifty 50, perdant respectivement 1,7 % et 1,2 %.

Parmi les autres valeurs, Shree Cement Ltd a chuté de 5 % après avoir enregistré une chute de 67,2 % de son bénéfice au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

Le cimentier ACC Ltd était en baisse de 1,5 % avant la publication de ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Dans le même temps, le comité de politique monétaire de la banque centrale indienne pourrait s'appuyer davantage sur les données pour décider du taux d'intérêt directeur à l'avenir, même si les décideurs semblent divisés sur la future trajectoire des hausses de taux, selon le procès-verbal de sa réunion de septembre vendredi.

Dans le reste de l'Asie, les actions ont glissé lundi après un nouveau coup dur pour Wall street, les investisseurs se préparant à un nouveau resserrement drastique des conditions financières mondiales. [MKTS/GLOB] (1 $ = 82,4000 roupies indiennes)