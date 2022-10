Les actions indiennes chutent alors que les craintes d'une hausse des taux font surface ; Wipro plonge

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,19% à 17 090,50 à 0348 GMT, et le S&P BSE Sensex a baissé de 0,26% à 57 477,01.

L'inflation annuelle de détail du pays a bondi à 7,41 % le mois dernier, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, et elle est restée au-dessus de l'objectif de la Reserve Bank of India pendant trois trimestres.

Les données sont également plus élevées que les 7,3 % prévus par les économistes dans un sondage Reuters, et plus élevées que l'impression du mois précédent de 7 %.

Parmi les actions, le grand groupe informatique Wipro Ltd a chuté de 5,6 % dans les premiers échanges après que le bénéfice trimestriel de la société ait manqué les estimations et qu'elle ait prévu une plus faible croissance séquentielle des revenus pour le trimestre de décembre dans un environnement macroéconomique difficile.

HCL Tech Ltd a augmenté de 3 % après que la société de services informatiques a relevé mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et a fait état d'une hausse de 7,1 % de son bénéfice pour le trimestre de septembre, grâce à une augmentation des nouvelles commandes.

Infosys Ltd, le grand rival de Wipro, a augmenté de 0,11 % avant la publication de ses résultats trimestriels plus tard dans la journée, au cours de laquelle il pourrait également annoncer une proposition de rachat d'actions.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette de 5,42 milliards de roupies indiennes (65,91 millions de dollars) mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté 853,2 millions de roupies, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Dans l'Asie élargie, les actions ont suivi Wall street à la baisse jeudi, alors que les investisseurs ont pesé les risques de récession mondiale après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale ont montré que les décideurs politiques ont convenu qu'ils devaient maintenir une position politique plus restrictive. [MKTS/GLOB]

Les participants au marché attendent maintenant les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée.