Les actions indiennes chutent alors que les prix du pétrole alimentent les craintes d'inflation

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,41% à 15 798,40 à 0351 GMT, et le S&P BSE Sensex de 0,39% à 52 636,17. Si les pertes se maintiennent, les deux indices marqueront leur cinquième session consécutive de baisse.

Après la troisième tentative de la Russie et de l'Ukraine d'apaiser l'effusion de sang lors de pourparlers au Bélarus, un négociateur ukrainien a déclaré que, bien que de légers progrès aient été réalisés pour convenir de la logistique de l'évacuation des civils, la situation restait largement inchangée.

Alors que les prix du pétrole ont déjà atteint leur plus haut niveau depuis 2008, Moscou a prévenu qu'une interdiction occidentale des importations de pétrole russe pourrait plus que doubler le prix du baril à 300 dollars.

L'Inde est le troisième plus grand importateur de pétrole brut au monde, et la hausse des prix fait grimper le déficit commercial et le déficit des comptes courants du pays, tout en affectant la roupie et en alimentant l'inflation importée.

L'indice bancaire, l'indice des services financiers, l'indice des banques du secteur privé et l'indice automobile du Nifty ont reculé de plus de 1 % chacun.

Les marchés asiatiques plus larges ont également chuté, les pourparlers de paix en Ukraine n'ayant guère progressé. [MKTS/GLOB]