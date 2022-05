Les actions indiennes chutent de plus de 2 % en raison des inquiétudes liées à l'inflation, les technologies de l'information entraînant des pertes.

Les actions indiennes ont chuté de plus de 2% jeudi, martelées par les pertes des valeurs technologiques et métalliques, les investisseurs se débarrassant globalement des actifs plus risqués alors que l'inflation galopante alimente les craintes d'un ralentissement économique.

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 2,65% à 15 809,40, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 2,61% à 52 792,23.

Les indices de référence, qui étaient en hausse de plus de 2 % sur la semaine à partir de mercredi, ont effacé la plupart de ces gains lors de leur deuxième séance consécutive de baisse. Ils ont chuté de près de 7 % depuis le début du mois.

Les actions asiatiques et européennes ont également chuté après une chute brutale mercredi à Wall Bourse qui a vu le S&P 500 chuter le plus depuis juin 2020.

"Le marché domestique a repris une tendance baissière en prenant exemple sur nos homologues mondiaux, les marchés américains en particulier", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche chez Religare Broking.

Tous les principaux sous-indices du Nifty ont chuté, l'indice Nifty IT menant les pertes, en baisse de 5,74 %. Plus tôt dans la session, le sous-indice a atteint son plus bas niveau depuis juin de l'année dernière.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré jeudi que l'inflation galopante, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et le choc de la guerre en Ukraine mettront fin au boom de croissance dont a bénéficié le secteur indien des services informatiques pendant la pandémie.

Les valeurs informatiques ont été les cinq principaux perdants en pourcentage du Nifty, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Tech Mahindra et Tata Consultancy Services ayant chuté de 5 à 6 %.

L'indice des métaux du Nifty a chuté de 4,1 %, entraîné par une baisse de 5,2 % de Steel Authority of India.

ITC a augmenté de 3,3 % et a été l'un des trois gagnants du Nifty, après que le conglomérat de cigarettes et d'hôtels ait annoncé, tard dans la journée de mercredi, un bond de son bénéfice pour le trimestre de mars.

JK Lakshmi Cement a enregistré une hausse de 7,3 %. La société a annoncé tard mercredi https://bit.ly/38vr0oB une hausse de 15,5 % de son bénéfice net consolidé pour le trimestre de mars.