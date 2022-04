Les actions indiennes chutent en raison des inquiétudes liées à l'inflation et de la perspective d'une hausse des taux de la Fed.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,5% à 17 862, à 0355 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,6% à 59 815,71.

Les sociétés indiennes de commercialisation du pétrole ont continué à augmenter les prix à la pompe en raison de la hausse des prix mondiaux du brut, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'inflation.

La gouverneure de la Fed, Lael Brainard, a déclaré cette nuit qu'elle s'attendait à ce qu'une combinaison de hausses des taux d'intérêt et une liquidation rapide du bilan amènent la politique monétaire américaine à une "position plus neutre" plus tard cette année, ce qui a fait chuter les actions mondiales. [MKTS/GLOB]

L'indice Nifty Bank a chuté de 1,2 % et l'indice financier de 1,1 %. Les deux indices sont en baisse pour la deuxième journée consécutive après avoir gagné plus de 4 % lundi.