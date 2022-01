Les actions indiennes chutent pour la sixième journée sur fond d'inquiétudes concernant la Fed et l'Ukraine

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 1,75% à 16.849,75 à 0350 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 1,79% à 56.463,04.

Les tensions entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine et une réunion de la Réserve fédérale américaine qui pourrait signaler un resserrement de la politique monétaire ont gardé les investisseurs sur le qui-vive et fait baisser les marchés asiatiques et les contrats à terme américains, après une séance chaotique à la Bourse dans la nuit. [MKTS/GLOB]

L'indice Nifty IT a chuté de 2,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis fin novembre, tandis que l'indice Nifty Energy a perdu 2,3 %.

Pendant ce temps, Axis Bank a augmenté de 2,2 % après que le créancier du secteur privé ait dépassé les estimations de son bénéfice trimestriel.

Les composantes du Nifty, Maruti Suzuki et Cipla, doivent publier leurs résultats mardi.