Les actions indiennes connaissent leur pire semaine depuis mai 2020 en raison des inquiétudes politiques

L'indice NSE Nifty 50 a glissé de 0,76% à 15 244,1, à 0347 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,8% à 51 083,75, les deux indices touchant des plus bas d'un an.

Les indices blue-chip devraient subir des pertes de plus de 5 % au cours de la semaine qui a vu la Réserve fédérale américaine augmenter ses taux d'intérêt de 75 points de base et la Banque nationale suisse procéder à sa première hausse de taux en 15 ans. Si les pertes se maintiennent, le Nifty et le Sensex pourraient subir leur pire semaine depuis mai 2020.

L'indice Nifty IT a été parmi les sous-indices les moins performants vendredi, chutant jusqu'à 1,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus d'un an. L'indice, qui suit les grands noms de l'informatique, notamment Wipro, Infosys et Tata Consultancy Services, devrait connaître une baisse hebdomadaire d'environ 8 %.