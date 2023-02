Les actions indiennes démarrent en douceur en raison des craintes liées au taux d'intérêt américain, avant la publication du PIB national.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,02 % à 17 492, à 7 h 51 IST.

Les investisseurs attendent les données du PIB national pour le trimestre de décembre, prévues plus tard dans la journée. L'économie indienne a probablement progressé de 4,6 % en glissement annuel, selon un sondage Reuters des économistes, en raison de la faiblesse de la demande mondiale et du resserrement monétaire de la Reserve Bank of India.

Cette croissance est plus lente que celle de 6,3 % observée au trimestre précédent.

Les trois principaux indices de Wall street ont progressé lundi grâce à la chasse aux bonnes affaires. Les données officielles ont montré que les commandes de biens d'équipement de base se sont accélérées plus que prévu en janvier, ce qui suggère que les dépenses d'équipement des entreprises ont augmenté.

Ces nouvelles données ont renforcé les craintes que la Réserve fédérale pourrait relever les taux d'intérêt à un niveau plus élevé que celui estimé actuellement.

Les marchés asiatiques ont progressé, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ayant augmenté de 0,46 %. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé un montant net de 20,23 milliards de roupies (244,71 millions de dollars) d'actions lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté un montant net de 22,32 milliards de roupies d'actions indiennes.

Les actions indiennes ont enregistré lundi leur plus longue série de pertes depuis septembre, l'indice de référence Nifty étant passé sous la moyenne mobile de 200 jours au cours de la séance, pour la première fois depuis début octobre.

VALEURS À SUIVRE ** NHPC : La société obtient l'approbation du gouvernement pour la mise en œuvre du projet polyvalent de Dibang, dont le coût est estimé à 318,8 milliards de roupies, dans l'Arunachal Pradesh.

** Jyothy Labs : La société approuve le plan de fusion de l'unité Jyothy Fabricare Services avec elle-même.

** Mastek : la société annonce un partenariat avec Netail pour apporter une transformation numérique basée sur l'IA à l'industrie du détail et de la consommation.

** Paytm : Le capital social de la société a diminué de 2,4 % après le rachat d'actions ; les fonds communs de placement nationaux augmentent leur participation de 1,73 % à 2,68 %.

(1 $ = 82,6680 roupies indiennes)