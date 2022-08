Les actions indiennes démarrent le mois d'août en hausse grâce à Yes Bank

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,3% à 17 210,35, à 0352 GMT, et le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,27% à 57 723,67. Les indices de référence ont enregistré leur premier gain mensuel en quatre, progressant de plus de 8 % chacun en juillet.

Les actions de Yes Bank Ltd ont augmenté après que le créancier ait déclaré tard vendredi qu'il vendrait jusqu'à 10% de sa participation aux sociétés américaines de capital-investissement Carlyle Group Inc et Advent International.

Le sous-indice automobile Nifty, qui a enregistré son quatrième gain mensuel en juillet, a augmenté de 2 % avant les données sur les ventes des constructeurs automobiles nationaux prévues plus tard dans la journée.

Le fabricant de produits agrochimiques UPL Ltd, une composante du Nifty 50, a grimpé de 0,9 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue lundi.

Les prix du pétrole ont chuté, car les faibles données manufacturières de juillet de la Chine et du Japon ont pesé sur les perspectives de la demande, tandis que les investisseurs se préparent à la réunion des responsables de l'OPEP et des autres principaux producteurs sur les ajustements de l'offre. [O/R]

Dans l'ensemble de l'Asie, les marchés des actions ont démarré lentement, les données économiques chinoises décevantes ayant alimenté les doutes quant à la possibilité de maintenir le rallye de la semaine dernière à Wall Bourse face à la détermination des banques centrales mondiales à resserrer leur politique. [MKTS/GLOB]