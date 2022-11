Les actions indiennes devraient augmenter de 9 % d'ici fin 2023 malgré le ralentissement de l'économie

L'indice de référence BSE Sensex a atteint un record historique de 62 887,40 mardi, soit une hausse de plus de 23 % par rapport au plancher de 50 921,22 atteint le 17 juin de cette année. Parmi les 17 indices boursiers sur lesquels Reuters sonde, seuls ceux de l'Inde sont à des niveaux records.

Les actions indiennes ont été portées par l'afflux croissant de fonds d'actions nationaux provenant d'une population relativement jeune et désireuse de prendre des risques. Associé aux attentes selon lesquelles la plupart des grandes banques centrales ralentiront leurs hausses de taux d'intérêt, cela explique en partie l'envolée de l'Inde devant ses pairs des marchés émergents et des marchés développés.

Toutefois, les gains supplémentaires jusqu'au milieu de l'année prochaine au moins seront probablement modérés, selon le sondage Reuters du 15 au 28 novembre auprès de 27 analystes, courtiers et stratèges.

"Une croissance résiliente et... des flux domestiques soutenus ont tous contribué à une forte surperformance en 2022", a déclaré Rajat Agarwal, stratège actions Asie chez Société Générale. "Mais avec une prime de valorisation élevée, nous pourrions probablement voir une pause dans la surperformance même si ces facteurs restent favorables."

Selon les prévisions médianes, le Sensex ne gagnerait que 3,7 % par rapport à la clôture de mardi, soit 62 681,84, pour atteindre 65 000 à la mi-2023. Le Sensex devrait ensuite atteindre 68 000 fin 2023, soit un gain total d'environ 9 %.

À un mois de l'échéance, l'indice n'est plus qu'à environ 300 points du niveau auquel les analystes interrogés par Reuters il y a un an prévoyaient qu'il serait à la fin de 2022.

Le Nifty 50, qui a également atteint un niveau record, devrait gagner 4,7 % par rapport à la clôture de mardi (18 618,05) pour atteindre 19 500 points à la mi-2023 et 20 500 points à la fin de l'année.

Mais selon la plupart des mesures, le marché indien semble suracheté.

Dans son dernier rapport intitulé "Staying put as others catch up", Goldman Sachs écrit que "les valorisations du marché sont chères en termes absolus, par rapport à sa propre histoire et aux obligations", ajoutant que le marché boursier indien était à une prime record par rapport au reste de la région.

On s'attend généralement à ce que la troisième plus grande économie d'Asie ralentisse considérablement dans les mois à venir.

La Reserve Bank of India a augmenté son taux directeur de 190 points de base depuis le mois de mai pour le porter à 5,9 % et devrait ajouter 50 points de base supplémentaires d'ici la fin mars, selon un sondage Reuters distinct.

Néanmoins, une nette majorité d'analystes dans la dernière enquête, 22 sur 25, ont déclaré que les bénéfices des entreprises s'amélioreraient encore au cours des prochains mois après s'être renforcés au cours des derniers trimestres.

Morgan Stanley se dit optimiste en ce qui concerne les actions mais estime que les marchés indiens, qui ont été tirés vers le haut principalement par les achats domestiques, sous-performeront leurs pairs en 2023.

"Le choix apparemment facile pour 2023 est que les marchés émergents sont susceptibles de bénéficier d'un monde relativement plus bénin par rapport à 2022, et étant donné la surperformance de l'Inde et les valorisations relatives riches, les actions indiennes connaîtront probablement un retracement des gains relatifs", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans leur dernière note au client.