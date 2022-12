Les actions indiennes devraient chuter en raison de l'aversion au risque, avant l'expiration des séries de F&O de décembre.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,50 % à 18 046, à 7 h 40 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse après que les investisseurs aient évalué la trajectoire de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine sur la base de données économiques panoramiques publiées plus tôt dans la semaine et des inquiétudes liées à une recrudescence des cas de COVID-19 en Chine.

Les marchés asiatiques ont également reculé, l'indice MSCI Asia ex-Japan perdant 1,06 %. [MKTS/GLOB]

L'expiration de la série de dérivés de décembre, la dernière série de 2022, jeudi, pourrait entraîner un pic de volatilité car les traders chercheront à régler leurs contrats à terme et leurs options.

Le plafonnement des pertes pour les actions domestiques pourrait être le prix du pétrole, qui a chuté en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise. Le brut Brent < LCOc1) est tombé sous les 83 $ le baril tandis que le brut Nymex a oscillé autour de 79 $ le baril. [O/R]

La baisse des prix du pétrole aide les pays importateurs de pétrole comme l'Inde, où le brut constitue la majeure partie de la facture d'importation du pays.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 8,73 milliards de roupies indiennes (105,52 millions de dollars) d'actions sur une base nette mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour environ 3,73 milliards de roupies indiennes (45,08 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du NSE.

STOCKS A SUIVRE ** Mahindra and Mahindra : Co va augmenter sa participation dans MITRA Agro Equipments à 100% de 47,33%.

** Wipro : Co a finalisé l'acquisition de la participation restante de 3,3% dans Encore Theme Technologies. Wipro détient désormais une participation de 100% dans Encore.

** Ashoka Buildcon : Co s'est vu attribuer trois projets d'une valeur de 7,55 milliards de roupies.

** Tata Power : L'unité de Co décroche une lettre d'attribution pour mettre en place un projet hybride de 255MW pour la distribution de Tata Power Delhi ** Spandana Sphooty Financial : Co a approuvé le transfert du portefeuille de prêts stressés, d'une valeur de 3,23 milliards de roupies, à une société de reconstruction d'actifs pour 950 millions de roupies.

(1 $ = 82,7360 roupies indiennes)