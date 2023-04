Les actions indiennes devraient commencer en douceur ce mercredi, alors que les résultats des entreprises pour le trimestre de mars commencent à affluer, dans un contexte de prudence à l'approche des données macroéconomiques nationales et mondiales.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,08% à 17 800,50 à 8h12 IST.

Le Nifty 50 a augmenté de plus de 4,5% au cours des sept dernières séances, sa plus longue série de gains en plus de quatre mois.

La société de technologie de l'information Tata Consultancy Services Ltd publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée. Infosys Ltd devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi.

Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendent à ce que TCS enregistre une hausse de 15,8 % de son bénéfice net et une croissance de 17,2 % de son chiffre d'affaires. Toutefois, les perspectives pour l'exercice 2024 seront très surveillées, étant donné les craintes d'un ralentissement de la croissance aux États-Unis et en Europe, ainsi que les inquiétudes persistantes concernant le secteur bancaire.

J.P. Morgan a récemment déclaré que TCS et Infosys étaient les plus exposées aux banques régionales des États-Unis qui sont en proie à des turbulences financières.

Les investisseurs attendent également les données relatives à l'inflation et à la production industrielle, qui devraient être publiées après les heures de marché. L'inflation à la consommation en Inde s'est probablement ralentie en mars pour s'établir à 5,80%, passant sous le seuil de tolérance supérieur de la Reserve Bank of India pour la première fois en 2023, selon un sondage Reuters.

Les actions de Wall street étaient pour la plupart en hausse avant les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Les marchés asiatiques sont restés modérés. [MKTS/GLOB]

Pendant ce temps, les investisseurs étrangers ont prolongé leur série d'achat pour la huitième session consécutive mardi, ajoutant 3,43 milliards de roupies (41,8 millions de dollars) d'actions. La hausse du Nifty 50 au cours des sept derniers jours a été soutenue par les achats constants des investisseurs institutionnels étrangers, selon les analystes.

Actions à surveiller :

** Delta Corp : Co annonce une croissance de 6,4% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé pour le trimestre de mars à 511,7 millions de roupies, recommande un dividende final de 1,25 roupies par action.

** Sula Vineyards : Le groupe enregistre une croissance de 15% en glissement annuel des ventes de ses propres marques au 4ème trimestre, à 1,04 milliards de roupies.

** Titagarh Wagons : Le consortium de Bharat Heavy Electricals et Co a reçu une commande de 80 rames Vande Bharat de la part des chemins de fer indiens.

** Paras Defence : L'unité de la société conclut un protocole d'accord avec Spacekawa Explorations, pour le développement indigène de charges utiles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) dans l'espace.

(1 $ = 82,0400 roupies indiennes)