BENGALURU, 23 août - Les actions indiennes ne progresseront que modestement à la fin de l'année, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'analystes boursiers qui ont déclaré qu'une correction était probable avant cette date, citant le resserrement des conditions financières mondiales comme un risque.

Stimulé par l'afflux d'investissements étrangers et nationaux, l'indice de référence BSE Sensex a atteint un niveau record de 67 619,2 le 20 juillet, soit une hausse d'environ 18 % par rapport au niveau le plus bas de l'année (57 084,9) atteint seulement quatre mois plus tôt.

L'une des meilleures performances parmi les marchés émergents, les actions indiennes ont augmenté de plus de 7 % sur l'année, mais les inquiétudes concernant le maintien des taux d'intérêt américains à un niveau plus élevé et la lenteur de la reprise économique en Chine ont mis un terme à ce rallye.

La prévision médiane du sondage réalisé du 9 au 22 août auprès de 29 analystes indiquait que le Sensex gagnerait 1,2 % par rapport à la clôture de lundi (65 216) pour atteindre 66 000 d'ici la fin de l'année, ce qui est légèrement plus élevé que les prévisions d'il y a trois mois.

"L'idée générale est que les marchés ont besoin d'un peu de temps pour digérer les gains actuels ... et que l'environnement extérieur n'est peut-être pas aussi favorable qu'il l'était au début de l'année", a déclaré Rajat Agarwal, stratège actions Asie chez Société Générale.

"Le dollar commence à s'apprécier et les rendements américains augmentent. Les conditions financières américaines s'avèrent être une sorte de vent contraire pour les marchés à l'heure actuelle, nous pensons donc que le marché peut continuer à être latéral pendant un certain temps avant de repartir à la hausse."

Plus de 70 % des analystes qui ont répondu à une question supplémentaire, 21 sur 29, ont déclaré qu'une correction - une baisse de 10 % ou plus - sur le marché indien des actions était probable d'ici la fin de l'année, y compris cinq qui ont déclaré qu'elle était très probable. Huit d'entre eux ont déclaré qu'une correction était peu probable.

L'indice BSE devrait atteindre 68 578 au milieu de l'année 2024 avant de remonter à 71 970 à la fin de l'année 2024.

Le Nifty 50, qui a également atteint un niveau record le mois dernier, devrait gagner 2,1 % par rapport à la clôture de lundi (19 393,6) pour atteindre 19 800 d'ici la fin de 2023 et 20 500 d'ici la mi-2024, lorsque la plus grande démocratie du monde organisera des élections générales.

