Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse lundi, dans un contexte de persistance des risques de contagion au sein du système bancaire mondial, bien que l'accord de sauvetage du Credit Suisse intervenu ce week-end ait proposé un certain soulagement.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,52% à 17 072,50 à 8h08 IST.

Le Nifty 50 a chuté de près de 2 % la semaine dernière, sa plus forte baisse en près d'un mois.

Au cours du week-end, UBS a déclaré qu'elle rachèterait Credit Suisse pour 3 milliards de francs (3,2 milliards de dollars) et qu'elle assumerait jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes, dans le cadre d'un accord conçu par les autorités suisses.

Peu après l'annonce, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres grandes banques centrales ont fait des déclarations visant à rassurer les marchés touchés par les craintes de contagion dans le secteur bancaire. Mais le sentiment des investisseurs reste fragile.

Au moins deux grandes banques européennes examinent des scénarios de contagion et attendent de la Fed et de la BCE des signaux de soutien plus forts, ont déclaré à Reuters deux cadres supérieurs proches de la discussion.

Aux États-Unis, la First Republic Bank a vu sa note de crédit passer à la catégorie "junk" par S&P Global.

Les participants au marché attendent avec impatience la décision politique de la Fed mercredi. Les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt impliquent environ 60 % de chances d'une hausse des taux de la Fed. [FEDWATCH]

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,74%. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont étendu leur série de ventes à une septième session consécutive vendredi, vendant un montant net de 17,67 milliards de roupies (214,13 millions de dollars) d'actions.

Les valeurs à surveiller :

** Rail Vikas Nigam : Co émerge comme le plus bas soumissionnaire pour un projet d'une valeur de 10,88 milliards de roupies.

** Tata Consumer : La société baisse ses négociations d'acquisition avec Bisleri

** Torrent Pharma : La FDA américaine émet un formulaire 483 avec une observation pour l'usine de la société à Gujarat.

** HDFC et HDFC Bank : Le National Company Law Tribunal approuve la fusion entre HDFC et HDFC Bank.

(1 $ = 82,5200 roupies indiennes)