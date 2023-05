Les actions indiennes devraient ouvrir à la hausse ce lundi en raison d'une amélioration du sentiment, suite à des données économiques solides en provenance des États-Unis, mais les marchés devraient se consolider dans le cadre d'une série de résultats d'entreprises.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,16% à 18 153, à 8:14 a.m. IST.

Les indices mondiaux se sont améliorés après que les données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'avril aient amélioré les perspectives économiques, déclenchant des gains dans les actions de Wall street et atténuant temporairement les inquiétudes sur la santé de l'économie. Les marchés asiatiques ont progressé. [MKTS/GLOB]

Les prix du pétrole se sont également légèrement redressés après une chute de 10 % la semaine dernière, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent dépassant les 75 dollars le baril, grâce à des données économiques solides. [O/R]

Le Nifty 50 et le Sensex ont effacé leurs gains hebdomadaires après une baisse de 1% vendredi, entraînés par les poids lourds Housing Development Finance Corporation et HDFC Bank sur des inquiétudes de sorties de fonds étrangers dans l'entité fusionnée après un rapport de MSCI.

"La baisse de l'indice (vendredi) a estompé le ton haussier et les indications sont maintenant en faveur d'une consolidation", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche technique chez Religare Broking.

Les graphiques quotidiens et hebdomadaires indiquent également un rejet des haussiers à des niveaux plus élevés, ont ajouté les analystes, et ils s'attendent à ce que l'indice de référence connaisse un mouvement latéral avec une résistance proche des niveaux de 18 200.

Malgré les ventes de vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série d'achats d'actions indiennes pour la septième session consécutive, ajoutant des actions pour une valeur de 7,78 milliards de roupies (95,2 millions de dollars). Ils ont commencé l'exercice 2024 en achetant des actions indiennes, ajoutant 116,31 milliards de roupies en avril après avoir vendu des actions au cours des exercices 2022 et 2023.

Actions à surveiller :

** Britannia Industries Ltd : Le groupe annonce une hausse de près de 50% de son bénéfice au 4ème trimestre grâce à une forte demande.

** One 97 Communications Ltd : La société mère de Paytm annonce une hausse de 52% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et affiche un bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre consécutif.

** Marico Ltd : Le groupe annonce une hausse de 20% de son bénéfice au 4ème trimestre grâce à la demande rurale et à la baisse de l'inflation.

** Alembic Pharmaceuticals Ltd : La société multiplie par près de sept son bénéfice au quatrième trimestre grâce à de fortes ventes.

(1 $ = 81,7330 roupies indiennes)