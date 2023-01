Les actions indiennes devraient ouvrir à la hausse ; les principaux résultats fourniront la direction à suivre.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,53 % à 18 140,50, à 7 h 32 IST.

Les actions nationales réagiront à une foule de résultats clés de vendredi et du week-end, y compris ceux des poids lourds Reliance Industries, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank Ltd.

Les valeurs financières pourraient gagner après les résultats trimestriels robustes des principales banques au cours du week-end.

Les actions de Wall street se sont reprises pour clôturer en hausse vendredi, les résultats trimestriels optimistes ayant aidé Netflix, tandis qu'Alphabet, la société mère de Google, a grimpé après avoir annoncé des suppressions de postes.

La plupart des actions asiatiques étaient fermées lundi pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 20,02 milliards de roupies (247,22 millions de dollars) d'actions vendredi sur une base nette, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 15,10 milliards de roupies d'actions sur une base nette, selon les données provisoires du NSE.

VALEURS À SUIVRE

** Reliance Industries Ltd a annoncé vendredi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel, la plus grande société indienne en termes de valorisation boursière ayant subi le contrecoup de la taxe exceptionnelle du gouvernement sur les exportations de carburant.

** La Kotak Mahindra Bank a annoncé samedi une augmentation de 31% de son bénéfice net pour le trimestre octobre-décembre, aidée par une ligne supérieure solide et une croissance saine des prêts.

** ICICI Bank a annoncé samedi une augmentation de 34,2% de son bénéfice net pour le trimestre octobre-décembre, grâce à l'amélioration des revenus et à une croissance saine des prêts.

** Le premier cimentier indien, UltraTech Cement, a annoncé samedi une baisse de 38 % de son bénéfice trimestriel, en raison d'une augmentation des dépenses.

** Yes Bank a annoncé samedi une chute surprise de 80 % de son bénéfice trimestriel en raison de l'augmentation des provisions pour créances douteuses.

** SBI Life Insurance Co a annoncé samedi une baisse de 16% de son bénéfice du troisième trimestre, plombé par une augmentation des dépenses.

(1 $ = 80,9790 roupies indiennes)