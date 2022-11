Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse après la chute de Wall street.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,34% à 18 667,50 à 0730 IST.

Les actions de Wall street ont chuté dans la nuit de lundi à mardi, en raison des protestations du COVID en Chine et avant les commentaires de la Réserve fédérale pour tout indice sur sa future trajectoire de hausse des taux. Les marchés asiatiques se sont remis d'un faible départ mardi, l'indice MSCI Asia ex-Japan ayant augmenté de 0,96 %.

Pendant ce temps, les indices de référence mondiaux du pétrole ont effacé certaines pertes après avoir glissé à leurs plus bas niveaux en près d'un an lundi, aidés par les spéculations selon lesquelles l'OPEP+ pourrait réduire sa production en raison de la faiblesse de la demande en Chine, le plus grand importateur de pétrole brut au monde. Le pétrole brut américain a augmenté de 1,3 % à 77,24 $ le baril, tandis que le pétrole brut Brent a réduit ses pertes pour clôturer au-dessus de 83 $ le baril.

Lundi, l'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,27 % pour s'établir à 18 562,75, et le S&P BSE Sensex a grimpé de 0,34 % pour terminer à 62 504,80, les deux ayant enregistré des sommets de clôture pour la troisième session consécutive.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour un montant net de 9,36 milliards de roupies (114,65 millions de dollars) lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 879,3 millions de roupies (10,66 millions de dollars), selon les données provisoires du NSE.

Stocks à surveiller :

** NDTV : NDTV a déclaré qu'une entité soutenue par ses fondateurs avait émis des actions à une unité d'Adani Group.

** Can Fin Homes : La société a déclaré un dividende intérimaire de 1,50 roupies par action.

** Lupin : L'unité brésilienne de la société a acquis les droits de neuf marques de Bausch Health.

** NBCC : La société a décroché des ordres de travail d'une valeur de 2,72 milliards de roupies dans deux projets du groupe Amrapalli.

(1 $ = 81,6400 roupies indiennes)