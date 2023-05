Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse jeudi, dans un contexte d'agitation sur les marchés boursiers mondiaux, après que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux mercredi, mais a laissé entendre qu'elle mettrait fin à son cycle d'augmentation des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,35 % à 18 097, à 8h03 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse cette nuit après que la Fed ait relevé ses taux d'un quart de point de pourcentage. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale est plus proche de la fin du cycle actuel de hausse des taux qui a commencé en mars 2022.

Les analystes ont déclaré que la mise en pause de nouvelles hausses de taux donnait du temps utile à la Fed pour évaluer les effets d'entraînement des récentes faillites bancaires et la trajectoire de l'inflation. Les marchés asiatiques sont restés discrets. [MKTS/GLOB]

Les actions indiennes ont interrompu leur récente série de gains mercredi, avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. "Le rallye a été continu, la fatigue devait se produire et le déclencheur a été la réunion de la Fed", a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail) chez Kotak Securities.

Entre-temps, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont oscillé autour de 73 dollars le baril, en raison des inquiétudes sur la demande mondiale, des négociations sur le défaut de paiement de la dette américaine et de la hausse des taux d'intérêt de la Fed. Le Brent et le WTI ont tous deux perdu 10 % depuis le début de la semaine.

La chute des prix du pétrole est positive pour les importateurs de la matière première comme l'Inde, où le brut constitue une part importante de la facture d'importation du pays. [O/R]

Malgré la baisse des actions domestiques mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont restés acheteurs nets pour la cinquième session consécutive, ajoutant des actions pour une valeur de 13,38 milliards de roupies (163,8 millions de dollars).

Les investisseurs attendent une autre journée de résultats chargée avec Housing Development Finance Corporation Ltd, Hero MotoCorp Ltd, Adani Enterprises Ltd, Tata Power Company Ltd, Dabur India Ltd, TVS Motor Company Ltd publiant leurs résultats trimestriels jeudi.

Les valeurs à surveiller :

** Titan Co Ltd : La société annonce un bond de 50% de ses bénéfices au 4ème trimestre.

** ABB India Ltd : Le bénéfice avant impôt de l'entreprise au cours du trimestre de mars a augmenté de 66% grâce à de fortes commandes.

** Petronet LNG Ltd : le groupe annonce une baisse de son bénéfice au trimestre de mars.

** Tata Chemicals Ltd : le groupe affiche une hausse de 62% de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une forte demande.

(1 $ = 81,6740 roupies indiennes)