Les actions indiennes sont prêtes à ouvrir en baisse jeudi, avant ce qui devrait être la dernière hausse des taux d'intérêt de la Banque de réserve indienne dans le cycle actuel.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,12 % à 17 603 à 7h59 IST.

Les indices de référence Nifty 50 et S&P BSE Sensex ont enregistré une quatrième session consécutive de gains mercredi, aidés par les valeurs financières, bien que l'attention soit restée focalisée sur la RBI.

La RBI devrait augmenter ses taux de 25 points de base (pb) pour porter le taux repo à 6,75 %, son plus haut niveau depuis sept ans, puis faire une pause pour le reste de l'année, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Outre ce qui sera la septième hausse de taux consécutive de la RBI, qui s'efforce de maîtriser l'inflation, les investisseurs seront également attentifs aux commentaires sur l'orientation de la politique de la banque centrale et sur les hausses à venir.

La RBI maintiendra sa position de "retrait de l'accommodement". Un changement vers une position neutre en un temps utile de volatilité mondiale et en l'absence de signes clairs de ralentissement de l'inflation pourrait être décroché", a déclaré Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde chez HSBC Securities and Capital Markets.

Wall street a clôturé en baisse la nuit dernière, les inquiétudes d'une récession aux États-Unis s'aggravant en raison d'une vague croissante de données économiques faibles et de politiques restrictives de la part des banques centrales.

Les données ont montré une baisse des emplois dans le secteur privé, une diminution de la demande de prêts immobiliers et une décélération dans le secteur des services, ce qui a pesé sur le sentiment. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,42%. [MKTS/GLOB]

VALEURS A SURVEILLER

** FSN E-Commerce Ventures Ltd : La société déclare que les catégories de beauté et de soins personnels ont connu une forte demande au cours du quatrième trimestre de l'année fiscale 2023, et s'attend à une croissance de 15 % dans le secteur de la mode.

** Equitas Small Finance Bank Ltd : Co affiche une croissance de 36% en glissement annuel des avances brutes à 280,61 milliards de roupies au cours du trimestre se terminant en mars.

** Avenue Supermarts Ltd : Co affiche un revenu d'exploitation autonome de 103,37 milliards de roupies pour le trimestre se terminant en mars, en hausse de 20% en glissement annuel ; le nombre total de magasins s'élève à 324.