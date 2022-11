Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse avant les données sur l'inflation aux États-Unis

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en baisse de 0,44% à 0214 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a baissé de 1%.

L'indice NSE Nifty 50 a clôturé en baisse de 0,25% à 18 157 mercredi, tandis que le S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 0,25% à 61 033,55.

Les données sur l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis sont attendues plus tard dans la journée. Les économistes interrogés par Reuters prévoient une baisse des chiffres de base mensuels et annuels pour octobre à 0,5 % et 6,5 %, respectivement.

L'Inde publiera ses chiffres d'inflation pour octobre la semaine prochaine.

En ce qui concerne les bénéfices nationaux, les composants du Nifty, Apollo Hospitals Enterprise, Eicher Motors, le fabricant de chaussures Bata India, le fournisseur de services de livraison de nourriture Zomato, publieront leurs chiffres trimestriels.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour un montant net de 3,87 milliards de roupies indiennes (47,51 millions de dollars) mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 10,60 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** L'Inde va vendre une participation de 1,55% dans Axis Bank par le biais d'une offre de vente.

** L'entreprise indienne Tata Motors a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à un rebond des bénéfices et des flux de trésorerie au second semestre grâce à une demande saine pour ses voitures Jaguar Land Rover et à une baisse des coûts de l'acier national.

** La compagnie indienne Star Health And Allied Insurance a annoncé un bénéfice pour le premier trimestre, contre une perte l'année précédente.

** La compagnie de gaz indienne Petronet LNG a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel.

** Le plus grand port du Sri Lanka a commencé mercredi la construction d'un projet de terminal de 700 millions de dollars, financé en partie par le conglomérat indien Adani Group, spécialisé dans les ports, le ciment et la construction, a déclaré un responsable, marquant la première incursion d'une société indienne dans le secteur.

** L'opérateur portuaire indien Adani Ports a acquis une participation de 49,38% dans le fournisseur de services logistiques pétroliers Oiltanking pour 10,5 milliards de roupies.

** Les sucreries indiennes signent agressivement des contrats d'exportation, passant des contrats pour environ 1 million de tonnes quatre jours seulement après que New Delhi ait approuvé les exportations.

(1 $ = 81,4650 roupies indiennes)