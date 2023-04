Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse lundi, en raison de la faiblesse du sentiment dû aux résultats médiocres du quatrième trimestre des deux principales sociétés de technologie de l'information et de l'augmentation des chances d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en mai.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,48 % à 17 785 à 8h08 IST.

Infosys prévoit que la croissance de son chiffre d'affaires atteindra son plus bas niveau en six ans au cours de l'exercice 2024, car les clients réduisent ou reportent leurs dépenses en raison des craintes de récession aux États-Unis et en Europe.

La société a publié son bénéfice net, qui a manqué les estimations des analystes, après les heures de marché jeudi.

Tata Consultancy Services, la plus grande société informatique indienne en termes de capitalisation boursière, a signalé l'incertitude dans le segment de la banque, de la finance, des services et de l'assurance (BFSI) à court terme sur les marchés nord-américains mercredi.

La société a publié des résultats trimestriels décevants, ce qui a entraîné une chute de plus de 2 % de l'indice des technologies de l'information jeudi.

Parmi les principaux résultats publiés jusqu'à présent, HDFC Bank a fait figure d'exception, enregistrant une hausse de près de 20 % en glissement annuel de son bénéfice net au cours du trimestre de mars, grâce à un revenu net d'intérêts sain et à une croissance robuste des prêts.

Les actions mondiales sont restées modérées sur les chances croissantes d'une augmentation de 25 points de base des taux de la Fed en mai après que les données aient montré une résistance dans les ventes au détail de base aux États-Unis[MKTS/GLOB].

Le pétrole Brent est resté au-dessus de 86$ le baril sur l'espoir d'une reprise de la demande en Chine, avant les données macroéconomiques clés de mardi. Le pétrole s'est maintenu au-dessus du niveau de 80 dollars le baril depuis l'annonce surprise de la réduction de la production par l'OPEP+ au début du mois.

Une hausse des prix du brut est négative pour les pays importateurs de pétrole comme l'Inde, où le produit constitue une part importante de la facture d'importation. [O/R]

Les investisseurs institutionnels étrangers ont étendu leur série d'achat à dix sessions, ajoutant 2,22 milliards de roupies indiennes (27,12 millions de dollars) d'actions jeudi.

L'achat soutenu des FII a soutenu les actions domestiques, avec l'indice de référence Nifty 50 qui a enregistré sa troisième hausse consécutive jeudi.

Les actions à surveiller :

** Zee Entertainment : Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund vendrait 5,65% de sa participation dans la société par le biais de transactions en bloc, selon un rapport.

** Tata Motors : La compagnie va augmenter les prix des véhicules de tourisme pour la deuxième fois en 2023.

** Zydus Lifesciences : La société obtient le feu vert final de la FDA américaine pour un médicament destiné à traiter les patients en état de choc en raison d'une réduction du débit cardiaque.

** Max Healthcare : La société achève l'acquisition d'une participation supplémentaire de 34 % dans Eqova Healthcare.

(1 $ = 81,8620 roupies indiennes)