Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce mercredi sur fond de faiblesse des indices mondiaux, la prudence prévalant sur les marchés avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,43% à 18 141,50, à 7h53 IST.

Les actions de Wall street ont perdu plus de 1% au cours de la nuit, entraînées par les valeurs bancaires et énergétiques avant la décision sur les taux de la Fed, tandis que les actions asiatiques sont restées modérées. [MKTS/GLOB]

Les chances que la Fed augmente ses taux de 25 points de base sont de 90,3%.

Le S&P BSE Sensex a augmenté de 3% au cours des huit dernières séances, et a clôturé à son plus haut niveau depuis plus de quatre mois mardi.

Le Nifty 50 a progressé pendant six séances consécutives en raison des bénéfices des entreprises pour le trimestre de mars, et se trouve en territoire suracheté, avec un indice de force relative de 73.

Alors que les bénéfices et les commentaires sur les dépenses des clients des sociétés de technologie de l'information ont été ternes, les sociétés financières à forte pondération ont rapporté des résultats généralement solides, ont déclaré deux analystes.

Le retour des investisseurs institutionnels étrangers (FII) a également soutenu la récente hausse des marchés indiens. Les FII ont prolongé leur série d'achats pour la quatrième session mardi, ajoutant des actions pour une valeur de 19,97 milliards de roupies (244,2 millions de dollars).

"Nous pourrions assister à une certaine consolidation due à la prudence avant les résultats de la réunion de la Fed", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche technique chez Religare Broking.

"Toutefois, le ton devrait être positif et il convient donc de continuer à acheter sur les creux de la vague.

La forte baisse des prix du pétrole brut due aux inquiétudes sur l'économie américaine concernant les négociations sur le défaut de paiement de la dette est positive pour les importateurs de pétrole comme l'Inde, où le pétrole brut constitue une part importante de la facture d'importation du pays. [O/R]

Titan Company Ltd, ABB India Ltd, Petronet LNG Ltd, MRF Ltd, Tata Chemicals Ltd, Adani Wilmar Ltd, Godrej Properties Ltd, et Havells India Ltd sont parmi les entreprises qui publient leurs résultats mercredi.

Actions à surveiller :

** Tata Steel Ltd : le groupe annonce une baisse de 83% en glissement annuel de son bénéfice net au 4ème trimestre.

** Ambuja Cements Ltd : Les bénéfices augmentent au cours du trimestre de mars en raison de l'augmentation des dépenses d'infrastructure par le gouvernement et des faibles coûts des matières premières.

** Bharti Airtel Ltd : Le groupe signe un accord de principe avec Dialog, le groupe Axiata pour combiner les opérations au Sri Lanka.

** B L Kashyap and Sons Ltd : Co décroche une nouvelle commande, totalisant 2,38 milliards de roupies.

(1 $ = 81,7770 roupies indiennes)